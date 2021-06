Je ne suis pas surpris qu’Alonso ait eu besoin de temps pour son retour en F1

Alain Prost n’a “pas été surpris” de voir Fernando Alonso se débattre au début de son retour en Formule 1, mais a déclaré que l’Espagnol “s’améliore de plus en plus”.

Le double champion du monde est revenu sur la grille de F1 cette saison après deux ans d’absence, mais n’a pas réussi à frapper le sol en courant, marquant des points dans seulement deux des cinq premières courses de la campagne 2021.

Son coéquipier alpin Esteban Ocon semblait également avoir l’avantage, avant qu’Alonso ne renverse les rôles à Bakou avec la meilleure sixième place de la saison au Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Après la course, le pilote de 39 ans a déclaré qu’il savait que le retour à la forme n’était qu’une question de temps et Prost a accepté, le quadruple champion du monde prédisant qu’Alonso poursuivrait sa progression au Grand Prix de France ce week-end.

“Je ne suis pas surpris qu’il ait besoin de temps”, a déclaré Prost au podcast F1 Nation. “Ça prend du temps. Le simulateur est bon, mais c’est plus à l’intérieur de la voiture.

“Et la condition physique, ce qu’on appelle plus la physiologie, le ventre, tout le corps, la vision, la tête – et n’oubliez pas qu’il a aussi eu l’accident de vélo donc vous ne savez pas l’effet que cela pourrait avoir, donc J’étais un peu inquiet.

« Il va de mieux en mieux. Mais toujours pas complètement au top à mon avis. Il le sait et nous espérons qu’il sera plus performant au Grand Prix de France, où c’est une piste différente, un circuit plus large qu’il connaît bien. Alors on verra bien, mais je ne suis pas surpris que cela prenne un peu de temps.

Comme Alonso, Prost a passé du temps hors du sport à mi-chemin de sa carrière, restant assis pendant toute la saison 1992 avant de revenir en 1993 avec Williams, où il allait remporter son quatrième titre.

“Quand je suis revenu au Portugal, je me suis demandé pourquoi je suis revenu”, a-t-il expliqué.

«Ce fut un choc physiquement, mentalement. J’étais vraiment, vraiment en forme, incroyablement en forme, j’avais 5% de graisse sur mon corps. Mais quand je suis arrivé en septembre avec une condition vraiment en forme à tester, je me suis senti complètement perdu.

“Cela signifie que tout ce que vous faites en dehors de la voiture est important, mais ce n’est pas aussi important que tout le travail en Formule 1, tous les muscles que vous entraînez, ce sont des muscles différents, toute la physiologie, la vision et tout, vous ne peut pas entraîner cela à l’extérieur.