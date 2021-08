“Je ne suis pas très surpris par le problème Maverick, beaucoup de gens savent ce qui s’est passé”

08/12/2021

Le à 19:32 CEST

Le championnat MotoGP accueille ce week-end la deuxième manche d’Autriche, un circuit sur lequel ils ont déjà couru la semaine dernière après la trêve estivale et qui a apporté de nombreuses surprises comme la victoire de Jorge Martin avec votre Ducati. Avant la conférence de presse réglementaire de jeudi, Yamaha a publié un communiqué dans lequel il annonçait qu’il retirait Maverick Viñales de la course ce week-end car “les actions du pilote auraient pu causer des dommages importants au moteur de sa Yamaha”. L’usine japonaise devra attendre une analyse plus détaillée de la situation pour clarifier l’avenir du pilote espagnol pour le reste de la saison mais cette décision drastique a fait sensation dans le paddock MotoGP.

Lors de la conférence de presse de jeudi où ils étaient Fabio Quartararo, Joan Mir, Marc Marquez, Johan Zarco, Jorge Martín et Brad Binder, les pilotes ont été interrogés à plusieurs reprises sur la situation de Viñales avec Yamaha. Quartararo est le pilote le plus touché par cette situation puisqu’il se retrouve sans coéquipier pour ce week-end : « la vérité est que Je ne suis pas très surpris, beaucoup de gens savent ce qui s’est passé mais pour moi ce n’est pas un problème de rouler seul dans l’équipe, pour ma part ça ne change rien dans la façon dont j’aborde le week-end” a assuré le Français qui mène la lutte pour le championnat.

Fabien il voulait parler de la moto et a déclaré qu’il lui était difficile de comprendre la situation de son partenaire : « Je ne peux pas dire que la moto est parfaite, ils ont tous quelque chose à améliorer, mais Maverick a remporté les premières courses de la saison, la moto fonctionne bien. Nous avons tous les deux le potentiel pour nous battre pour un top cinq et il est difficile de comprendre Maverick. Ce n’est pas une grande frustration de courir ce week-end sans partenaire, j’ai un objectif clair et je me concentre sur l’atteindre, évidemment s’il y a plus de pilotes c’est plus facile de rassembler plus d’informations mais ce n’est pas un problème pour moi », a-t-il précisé. Quartararo est le candidat clair pour le titre, que C’est ainsi que les autres pilotes sur la grille le voient. Et il veut s’éloigner de la controverse et se concentrer sur l’obtention des meilleures positions course par course pour remporter le titre de champion.

Marc Márquez, un vétéran déjà en MotoGP, a également été interrogé sur la situation des Espagnols : “La relation entre Viñales et Yamaha était à un moment critique, et parfois nous voyons des hauts et des bas entre les pilotes et les usines mais atteindre ce point est quelque chose de vraiment étrange , C’est peut-être arrivé parfois dans le passé, mais à la fin ils savent ce qui s’est passé, ils doivent bien l’expliquer et je ne peux pas y prêter plus d’attention car nous avons déjà assez de problèmes dans notre boîte “, dit Cervera.

Pour sa part, Marc sent qu’il progresse course par course bien que ce circuit soit assez dur sur le plan physique et fasse des ravages sur l’épaule. L’octuple champion du monde se tient debout “travailler pour s’améliorer et revenir à l’équitation comme avant et pouvoir se battre pour le championnat du monde l’année prochaine“. Márquez est également conscient des problèmes que traverse Honda cette saison: “nous travaillons et testons beaucoup de choses pendant les week-ends mais c’est vrai que les pilotes Honda ont des difficultés et nous devons continuer à travailler “, déclare l’Espagnol. .

Joan Mir Il n’a pas voulu entrer dans les détails et a précisé que cette guerre ne va pas avec lui, il préfère rester sur la touche et se concentrer sur l’amélioration de chaque course pour se battre pour les premières places face au championnat : “C’est un triste situation, c’est une bataille qui ne la concerne pas, ce que je peux dire c’est que je n’aime pas ce type de situation ou que ça arrive à un pilote et une usine, c’est quelque chose qui est difficile et pas très agréable à écouter à. ” a assuré le champion du monde.

Johan Zarco a subi une situation compliquée aussi en son temps avec KTM mais il pense que c’est loin de ce qui s’est passé avec Maverick : “Pour moi, ce n’était pas la même situation que celle de MaverickOn sait que Yamaha peut être régulier, il voulait changer les choses et il l’a fait mais je ne sais pas pourquoi il a eu des difficultés ici, KTM m’a aussi dit de rester à la maison mais je ne faisais pas pire qu’avant. C’est triste que ce point soit atteint, de la part de Yamaha, ils penseront qu’ils ont un leader du championnat et qu’il réalise des podiums et nous connaissons Maverick et nous savons qu’avec son potentiel, il peut être au même endroit “, a déclaré la Ducati.

Zarco est un coéquipier de ‘Martinator’ et il a tenu à souligner la victoire de son partenaire lors de la dernière course en Autriche : “Cela me donne une motivation supplémentaire pour le championnat, il m’a montré le potentiel de la moto, sa victoire m’aide comme pilote pour donner cet élan supplémentaire. ‘Martinator’ est de retour et cherche son grand potentiel “, a souligné le Français qui, après le victoire pour Jorge Martín il a l’air très motivé pour gagner avec Ducati en vérifiant que le vélo fonctionne bien et qu’il peut être dans le plus haut tiroir du podium. Pour sa part, Jorge Martín est totalement concentré sur ce week-end Sans vouloir se détendre après la victoire de dimanche dernier, malgré l’atteinte d’un de ses objectifs, l’Espagnol veut travailler dur pour se voir remporter le championnat du monde dans quelques années.