« Je ne suis pas un philosophe du football, je veux gagner »

16/11/2021 à 17:27 CET

L’Argentin Eduardo “Chacho & rdquor; Coudet, entraîneur du Celta de Vigo, considère que son équipe mérite « d’être supérieure & rdquor; dans le classement du jeu qu’il a présenté, mais il suppose que le football « n’est pas pour les mérites mais pour gagner des matchs & rdquor ;.

« Nous méritons d’être plus haut dans le classement. Ce que montre l’équipe ne correspond pas au score, mais je ne suis pas un philosophe ou un poète du football, je veux gagner & rdquor;, a commenté l’entraîneur céleste dans une interview à CeltaMedia dans laquelle il a analysé sa première année à Balaídos. L’équipe de Vigo a inscrit cinq buts au Barça, bien que deux aient été annulés.

« Ce Celta est ce que le fan veut voir »

Coudet a signé pour le Celta à la mi-novembre de l’année dernière après le limogeage d’Óscar García Junyent, et Cet été, il a prolongé son contrat avec l’entité jusqu’au 30 juin 2024. A partir de cette étape, le ‘Chacho’ a souligné « la croissance que je vois de l’équipe, des joueurs, de la mentalité. Vous voyez une équipe qui essaie de bien jouer au football et qui a une idée qui essaie de la réaliser chez elle et à l’étranger. Une équipe qui ne sauve rien, qui se vide à chaque match. C’est un peu ce que le fan veut voir & rdquor;

Après avoir élevé un 0-3 au Barça pour ajouter un point lors de son dernier match, Coudet a souligné que ce samedi contre Villarreal, ils ont « une bonne opportunité & rdquor; de ratifier ce qui a été vu avant l’équipe de Barcelone. Le technicien céleste pourra déjà compter sur Santi Mina, descend lors du dernier match contre le Barça.

« Je suis heureux ici. Mais je ne veux pas dire confortable car c’est un mot qui génère un peu de paresse & rdquor;a ajouté l’Argentin, qui a montré son désir d’avoir une carrière aussi longue au Celta que celle de son compatriote Diego Pablo Simeone à l’Atlético de Madrid. Coudet a souhaité que « J’espère que ce sera pour longtemps, mais dans le football, les résultats envoient et personne n’est sur la touche. Mais avec la confiance que l’équipe a montrée, nous allons beaucoup nous améliorer & rdquor ;.