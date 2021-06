Je ne suis pas une « personne qui accouche ». J’ai gagné cette forme féminine et vous la respecterez – RedState ⋆ .

Quand j’étais une petite fille grandissant dans le Canada rural, j’ai été soumise à des quantités presque intolérables d’abus raciaux qui se sont souvent manifestés par des abus physiques. Principalement des pairs, mais parfois des adultes. Principalement des hommes. C’était dans les années 80, et nous ne parlions pas vraiment de racisme à l’époque et certainement pas sur mon île rurale exclusivement blanche de l’Atlantique Nord.

J’ai appris à me défendre, à me défendre. Je suis devenu un « garçon manqué » et j’ai décidé que je n’aimais vraiment pas être une fille. J’ai essayé de copier comment les garçons marchaient, ce qu’ils aimaient et comment ils parlaient. Je suis devenu l’un des gars, à la fois comme mécanisme de défense mais aussi comme réponse inconsciente à ce que je pense que je considérais alors comme la faiblesse de la féminité. À ce moment-là de ma vie, être une fille semblait être un inconvénient.

En vieillissant (et en grandissant), les abus physiques ont diminué et le racisme auquel j’ai été confronté se limitait principalement aux attaques verbales, dont je me suis senti soulagé si je suis honnête. Je peux gérer les mots, mais comment une petite fille affronte-t-elle physiquement des adolescents racistes qui aiment regarder une petite fille noire pleurer ?

Avec cette transition mentale, j’ai également commencé à embrasser ma féminité. Règles, achats de soutien-gorge, coiffures, coups de cœur… malgré mes circonstances de vie inhabituelles, à bien des égards, je n’étais qu’une adolescente typique.

Je suis parti rejoindre ma famille américaine en tant qu’Américain à 18 ans et je n’ai jamais regardé en arrière. J’ai eu mon premier rendez-vous, j’ai eu mon premier petit ami et j’ai commencé à découvrir les aspects joyeux de mon corps féminin. J’ai commencé à aimer habiller ce corps, coiffer ce corps, et oui, apprécier l’attention pour ce corps de garçons mignons.

Quand je me suis finalement mariée, c’est quand je suis vraiment devenue une femme.

Devenir épouse m’a fait passer d’une fille à une femme. Je n’avais aucune idée de la façon de faire fonctionner un mariage en dehors de ce que ma foi m’offrait. Je ne viens pas d’une famille nucléaire et la plupart des membres de ma famille étaient divorcés. J’ai appris à garder une maison (hé, je n’ai pas dit que c’était une maison bien rangée !), préparer des repas pour mon mari alors qu’il faisait de longues heures de trajet pour se rendre au travail (je ne dis pas que c’étaient des repas savoureux ! Et lui non plus ). J’avais du mal à gérer les relations féminines dans ma nouvelle ville. C’était une culture à laquelle je n’avais pas été préparé et je ne savais pas trop comment m’intégrer. J’ai lutté contre la solitude, mais j’ai plongé dans le service communautaire et la vie de l’église, où j’ai mûri et aiguisé.

Notre premier enfant est arrivé en 2002. Je n’avais jamais voulu être mère, mais j’ai acquiescé aux désirs de mon mari (qui était issu d’une famille traditionnelle) et ma grossesse a encore stimulé mon cheminement vers la féminité. Je me suis soudain sentie puissante et compétente et oui, féminine. Il n’y a pas de meilleur booster de confiance que de grandir et de nourrir tout un être humain dans son propre corps. C’est inexplicablement puissant. Je détestais tous les changements dans mon corps et j’aimais tous les changements dans ma personnalité.

L’agonie de l’accouchement m’a apporté un autre niveau de confiance. Je n’étais pas qu’une femme, j’étais une survivante ! Si je peux porter un enfant et supporter l’agonie de mettre cet enfant au monde, je pourrais supporter presque n’importe quoi.

Un deuxième enfant est arrivé quelques années plus tard et j’ai plongé tête la première dans les tâches ménagères à temps plein. C’est quelque chose que j’ai juré de ne jamais faire. En tant que jeune femme « forte et indépendante », j’avais pensé que rester à la maison pour élever une famille était ce que les femmes faisaient quand elles n’étaient pas assez intelligentes pour faire mieux. En tant que mère, j’ai eu la chance de comprendre qu’il n’y avait vraiment rien de mieux que je pouvais faire de mon temps. J’ai continué à travailler pour la communauté et à écrire, mais je n’ai fait que ce qui pouvait être fait avec des enfants.

Quand j’ai commencé une carrière d’expert-comptable, j’ai trouvé le paysage en tant que femme intimidant. La nature de la féminité et de la maternité fait que les hommes sont dominants dans les industries professionnelles, en particulier dans le leadership. Je suppose qu’un autre terme pour cela est le “Boys Club”. J’ai trouvé des pairs pour me guider. J’ai appris à utiliser mon point de vue de femme pour éclairer mes arguments politiques. Je me suis fait d’autres amies et nous nous sommes plaints des défis de notre sexe.

En vieillissant, j’ai navigué dans ma forme féminine changeante; mes relations avec les femmes, avec les hommes, avec mon mari, mes enfants. J’ai examiné chaque partie de ce voyage à travers de nombreuses lentilles, dont la moindre n’est pas celle que nous appelons « FEMME ».

Je dis tout cela parce que soudainement et tragiquement, un mouvement se prépare pour effacer la féminité. La «gauche réveillée», les progressistes, certains conservateurs bien intentionnés et même mon propre président ont décidé que pour apaiser le plus petit des éclats de l’humanité qui croient pouvoir changer de sexe en modifiant chirurgicalement leur corps, ils doivent effacer complètement la féminité pour nous tous. C’est arrivé au point où nos propres institutions gouvernementales et universitaires ont remplacé le mot « mère » par « personne qui donne naissance », comme s’il s’agissait d’une sorte d’égalité.

Vous remarquerez que nous ne remplaçons pas « père » par « producteur de sperme » ou un autre terme idiot. Il y a quelque chose de si grossièrement misogyne dans le mouvement pour effacer la féminité. C’est comme si aucune des notions de femmes n’avait changé au cours des 1000 dernières années. Une philosophie est à l’extrême droite et l’autre à l’extrême gauche, mais les deux décrivent la féminité comme intrinsèquement dégoûtante, imparfaite, déformée et grotesque. La forme et la fonction naturelles de notre corps sont repoussantes à chaque extrême. Un extrême cherchait à éliminer notre genre par le silence – nous gardant cachés à la maison, loin des portées de la société «civilisée». L’autre extrême cherche à éliminer notre genre par l’effacement – ​​nous refusant le privilège des marqueurs qui nous rendent différents des hommes et cherchant à annuler les plus beaux aspects de notre corps. C’est vil.

Je ne suis pas une “personne qui accouche”. Je suis une mère. Je ne suis pas une “personne qui a ses règles”. Je suis une femme. Mon corps et mon sexe méritent votre reconnaissance. Dieu sait que j’ai mené une bataille sanglante et émotionnelle pour obtenir cette reconnaissance. J’ai gagné le respect de la féminité. Comment ose-t-on suggérer que parce que certaines personnes sont fanatiques de genre, je ne mérite pas le respect que j’ai gagné dans ce corps ?

J’ai donné naissance à l’avenir même de l’humanité. C’est le privilège de la maternité et la fonction de la féminité. Et s’il se trouve que l’on est une femme qui ne peut pas accoucher, ou qui choisit de ne pas accoucher, soyez assuré qu’elle entreprend ces voyages en tant que femme. Elle fait face aux retombées émotionnelles de la façon dont cela affecte sa vie de femme. Ces choses tombent toujours sous le parapluie de la féminité et oui, de la maternité. Car la maternité – son choix ou son absence – est une fonction exclusivement féminine.

Comme je l’ai raconté, j’ai traversé le feu pour apprendre à marcher dans la plénitude de la féminité. J’ai gagné toutes les cicatrices, et malheur à tous ceux qui veulent que je couvre ces cicatrices maintenant juste pour qu’ils puissent se sentir mieux dans leur peau.

Vivez votre vie comme vous le souhaitez, mais vous ne volerez pas ma forme donnée par Dieu et glorieusement créée. Vous ne me réduirez pas à une fonction – une personne qui peut accoucher. Vous vous adresserez à moi avec le respect que je mérite, le respect pour lequel ma mère, sa mère et sa mère avant elle se sont battues. Le respect que je mérite et que j’ai gagné en tant que FEMME.

Mon genre n’est pas votre expérience sociale.