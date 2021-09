“Je ne suis pas venu à l’Espanyol pour traîner”

in

De la signature controversée et incompréhensible à celle qui transmet le plus aux fans. Aleix Vidal a réussi à renverser la vapeur en un peu plus d’un mois. Bien qu’il ait passé son temps à la base paraguayenne, son passé récent au Barça et la nécessité de renforcer d’autres positions ont conduit les fans à ne pas saluer sa signature. Maintenant, tout a changé.

« C’est normal que les gens aient d’abord pensé que je venais peut-être ici pour prendre ma retraite, pour traîner. Mais je n’ai jamais été comme ça. Je défendrai le maillot de l’Espanyol de tout mon cœur. Je ne pense pas que ce soit un problème d’où vient & rdquor;, a-t-il expliqué dans une interview à ‘TV3’.

Le match contre le Betis à Benito Villamarín a marqué un avant et un après. Vidal a ouvert la boîte d’un duel qui n’a pas pu se terminer à cause d’un set avec Pezzella qui lui a coûté une blessure à la jambe avec 15 points. Du sang, de la sueur et des larmes ont été laissés sur l’herbe. Littéralement.

Il voulait se forcer à jouer contre Alavés trois jours plus tard, mais on lui a conseillé de ne pas le faire. Cependant, Oui, c’était du match contre Séville une semaine plus tard. “Ce que j’ai fait l’autre jour, c’est ce que de nombreux joueurs feraient. C’est une situation à risque, oui, car il y avait un risque élevé que la plaie se rouvre”, a-t-il reconnu.

Maintenant, le Real Madrid arrive et Vidal espère ne pas laisser vide. « Si nous pensions que c’était un match différent, nous aurions tort. Il reste encore trois points. Le Shérif a gagné au Bernabéu. Les matchs doivent être joués et le football est plus équilibré chaque jour & rdquor;il ajouta.