“Je ne suis pas venu en vacances, je suis venu assommer Bryan”

Le Vénézuélien Otto ‘El Tigre’ Gámez est déjà à Ciudad Juárez, Chihuahua; À mesurer ce vendredi avec l’invaincu Juarense Bryan ‘Niño Maravilla’ Flores et excessivement confiant, il a tout de suite été clair avec la raison de son passage à la frontière, pour remporter la victoire par KO.

“El Tigre”, fils du champion du monde historique vénézuélien Leo Gámez, a clairement indiqué qu’il ne connaît pas la ville mais qu’il obtient un triomphe important pour ses aspirations, qui est d’être champion du monde comme son père l’a fait au cours de la décennie. des années 90 en quatre divisions.

«Je ne suis pas venu à Ciudad Juárez en vacances, je sais qu’une victoire sur Bryan Flores m’ouvrira de nombreuses portes et je laisserai mon âme sur le ring, je gagnerai par KO; Ce ne sera pas facile mais je suis prêt pour la guerre et je suis persuadé que mon coup de poing me fera avancer », a-t-il déclaré, confiant sur sa marque de 14 KO en 19 victoires.

L’affrontement entre Flores et Gámez est en tête du scrutin présenté par Promociones del Pueblo en association avec BXSTRS Promotions et qui sera diffusé dans toute l’Amérique latine via « Friday Fight Night ESPN Knockout » ; en plus du duel pour le titre mondial des super-mouches entre la championne du monde Lourdes ‘La Pequena Lulú’ Juárez et la challenger officielle Diana ‘La Bonita’ Fernández et la présentation officielle du redoutable retrait au bâton de la capitale Bryan ‘Destructor’ Mercado et le monde de Sonora classé Irak ‘MagnifiKO’ Diaz.

