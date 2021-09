“Je ne t’entends pas avec mes 7 médailles olympiques”

Sheeeeesh, mec. Simone Biles aimerait avoir un mot avec tous ceux qui ont pris leur temps pour la détester cet été.

Biles a suscité la colère de nombreuses critiques pendant les Jeux olympiques lorsqu’elle s’est retirée de la compétition aux Jeux. Elle combattait un cas de twisties, qui sont extrêmement dangereux et pourraient potentiellement mettre la vie des gymnastes en danger. C’est exactement pourquoi elle s’est retirée de la compétition.

Pourtant, les gens agissaient comme si Biles avait fait quelque chose de mal en veillant à son propre intérêt et en protégeant sa santé mentale. Et malgré tout cela, elle a quand même réussi à battre des records olympiques.

Maintenant, Biles s’adresse enfin à tous les critiques qu’elle a vus tout au long de l’été. Elle a pris un peu de temps pour réfléchir après un mois d’absence des Jeux. Et dans cette réflexion, elle avait un message simple pour ses détracteurs : « Je ne peux pas t’entendre sur mes 7 médailles olympiques.

« Je suis fier de moi et de la carrière que j’ai eue jusqu’à présent. Ces Jeux olympiques n’effacent pas les réalisations passées que j’ai accomplies et ne définissent pas qui je suis en tant qu’athlète. J’ai tellement résisté ces deux dernières années que le mot lâcher n’est pas dans mon vocabulaire.

Vraiment, vraiment bien dit. Après cela, elle a simplement expliqué à tout le monde qu’elle était désormais la gymnaste la plus décorée de l’histoire du sport, ce qui… oui, flex autant que possible.

Biles a connu des Jeux olympiques difficiles, mais tout est relatif. Elle est toujours la plus grande gymnaste que nous ayons jamais vue et l’une des plus grandes athlètes de tous les temps, point final. Il y a des niveaux à tout cela. Elle est au plus haut.

Et ce message était juste pour elle de le rappeler à tout le monde.

