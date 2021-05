“Je ne vais pas à Milan pour faire oublier Donnarumma”

27/05/2021 à 17h44 CEST

Le gardien Mike Maignan, champion de la Ligue française avec Lille et appelé pour le Championnat d’Europe, a déclaré qu’à Milan, club pour lequel il vient de signer, il n’a pas l’intention de “faire oublier” Gianluigi Donnarumma, qui a annoncé son départ du club transalpin.

“Je ne viens pas faire oublier DonnarummaC’est un fils du club (Milan), j’en suis venu à être professionnel, à faire mon travail », a déclaré le gardien français, qui débutera au Championnat d’Europe en juin et juillet en tant que l’un des remplaçants du capitaine Hugo Lloris.

A Milan, l’objectif à la mode du championnat de France rencontrera son ancien collègue du PSG, Zlatan Ibrahimovic, avec qui il a rencontré il y a cinq ans et avec qui il a eu un coup de pinceau à l’entraînement.

“Au PSG c’était bien avec Zlatan (…) L’équipe m’accueillera bien, tout ira bien, ce sont de bons joueurs, une bonne équipe”, a-t-il déclaré, sans vouloir rentrer dans les détails.

Bien que Maignan ait été le gardien français le moins battu de la saison en France, le Costaricien du PSG Keylor Navas a remporté le prix du meilleur gardien de but de la Ligue, décerné par le syndicat des joueurs. “A l’époque ça me dérangeait parce que je suis un compétiteur, mais ensuite j’ai dû me concentrer” sur le dernier match de championnat, a-t-il reconnu.

Concernant le retour de Karim Benzema en équipe nationale, Maignan, 25 ans et autrefois international, a montré son admiration pour partager un vestiaire avec lui. “C’est vrai que je suis jeune, je l’ai rencontré (Benzema) à la télé, en regardant ses bons matchs. Se frotter avec des joueurs comme ça est un plaisir”, a-t-il déclaré.