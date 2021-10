« Je ne vais pas le célébrer comme Andy Ruiz Jr l’a fait »

Oleksandr Usyk a plaisanté en disant qu’il ne suivrait certainement pas le même chemin qu’Andy Ruiz Jr avant son match revanche avec Anthony Joshua.

L’Ukrainien a détrôné le Britannique le mois dernier, le battant définitivement par décision unanime à Londres.

AJ a été bien battu par Usyk en septembre

Cependant, AJ a depuis activé sa clause de revanche pour forcer un deuxième combat.

La dernière fois que cela s’est produit pour Joshua, il s’est remis d’une défaite par élimination directe contre Andy Ruiz Jr et l’a dominé lors de leur deuxième rencontre.

Le Mexicain-Américain est arrivé beaucoup plus lourd pour le match revanche et a admis qu’il avait trop célébré la première victoire d’une série d’apparitions à la télévision et de soirées à Los Angeles.

« Je ne vais pas le célébrer comme Andy Ruiz l’a fait ! Usyk a plaisanté au Mail, parlant un mois après sa victoire.

Joshua a dominé Ruiz Jr dans son match revanche en Arabie saoudite

Concernant ce qu’il a fait le soir de son triomphe, il a révélé : « Nous sommes rentrés à l’hôtel.

« J’ai pris mon repas, j’étais dans ma chambre. Je suis allé me ​​coucher, mais je n’ai pas pu m’endormir avant le matin.

« Je mangeais de la soupe au poulet et du sarrasin aux champignons. »

Deux jours plus tard, Usyk était de retour chez lui en Ukraine avec sa femme et ses enfants.

Usyk est le champion des poids lourds WBA, IBF et WBO, mais devra défendre ses ceintures lors d’un match revanche avec Joshua ensuite

Décrivant son retour à la maison, il a déclaré: «Ils me faisaient juste des câlins parce que je suis rentré très tard, et quand ils sont partis à l’école, je dormais.

« Quand ils sont revenus, ils m’ont fait des câlins et m’ont félicité. »

Usyk se détend avec sa famille depuis le combat, tandis que Joshua est en Amérique pour voir de nouveaux entraîneurs potentiels pour le match revanche.

« Bien sûr, j’ai vu les vidéos parce que nous collectons toutes les informations », a réagi Usyk.

« Mais je ne pense rien à ça parce que c’est l’affaire d’Anthony. Qu’il fasse ce qu’il veut.

« Dieu merci, j’ai tout [sorted] dans mon équipe – chaque membre est en place donc tout va bien.