“Je ne vais pas m’excuser pour mes paroles”

Après avoir battu le RB Leipzig en Ligue des champions, Pep Guardiola Il s’est adressé à ses fans en quelques mots qui ont suscité la polémique : « J’aimerais que plus de gens viennent sur le terrain samedi. Nous avons besoin de toi. Nous allons être fatigués et je connais les dangers de Southampton, alors samedi à 15h, s’il vous plait, je vous invite tous & rdquor ;.

Les mots ne se sont pas bien passés avec un certain nombre de membres du club. Le président de l’adhésion à Manchester City, Kevin Parker, regretté les mots de Pep et lui a demandé « Se concentrera sur la formation & rdquor ;, et l’accuse de ne pas comprendre la réalité économique de ses fans : « Il faut accepter que nous sommes un club ouvrier. On se sent déjà critiqué par d’autres clubs, que notre coach le fasse nous fait nous sentir plus mal & rdquor ;.

Ce vendredi, Guardiola Il est de nouveau apparu lors d’une conférence de presse, et la présence de fans à l’Etihad était le thème du jour. “Je ne vais pas excuse. Je n’ai pas dit que j’étais déçu des gens dans le stade contre Leipzig. Ce qui est interprété est différent & rdquor ;.

“Celui de la Ligue des champions a été un match très difficile. L’équipe est fatiguée et j’ai juste demandé aux gens de revenir pour nous aider samedi. Je viens de mentionner que nous avons besoin de votre soutien. Peu importe combien viennent, mais je sais que nos fans seront là. J’espère que M. Parker aussi & rdquor;.

“Je sais qui nous sommes. Nous sommes la Ville et nous en sommes fiers. J’ai appris l’histoire de ce club, lorsque nous étions dans les divisions inférieures & mldr; Je ne veux pas être comme United, ou comme Liverpool, ou comme Barcelone. Nous sommes ce que nous sommes. Et j’en fais partie depuis le jour de mon arrivée & rdquor;, a ajouté Guardiola. Ce sont toutes ses phrases lors d’une conférence de presse.

Sur la présence des supporters dans le stade

Louange à Southampton

«Je pense que Southampton méritait de gagner contre United, ils ont joué incroyable. United a eu de la chance. Je pense que deux des matchs les plus difficiles que nous ayons eu l’année dernière, à domicile et à l’extérieur, étaient contre Southampton. Je connais parfaitement Ralph Hassenhutl depuis mon séjour en Allemagne, ils vont nous demander beaucoup. Je m’attends à un jeu similaire à Leipzig, c’est une équipe qui bouge très vite, attaque vite et est très bien organisée & rdquor;

Stones et Laporte, blessés

«Laporte et les Stones sont blessés, des problèmes musculaires. Ils ne sont pas disponibles pour ce week-end, nous espérons qu’ils le seront pour le lendemain”