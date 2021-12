« Je ne vais pas rater le vélo »

26/12/2021

Le à 16h30 CET

Laia sanz Elle compte onze participations (2011-2021) au Dakar et s’est imposée dans la catégorie féminine dans chacune d’elles. Sa neuvième place au classement général en 2015 est le meilleur résultat d’une femme à moto dans les quatre décennies d’histoire du rallye. Mais elle aime « se compliquer la vie & rdquor; et c’est pourquoi il sera en Arabie Saoudite le 1er janvier au volant d’un X-Raid Mini 4×4. Son premier défi sur quatre roues.

La clôture de ce projet a-t-elle coûté cher ?

Logiquement, les gens ne réalisent pas ce que cela coûte. Le budget entre courir un Dakar à moto ou en voiture n’y est pour rien. Moi qui venais d’une équipe officielle (KTM) dans laquelle j’avais tout fait, j’ai passé des semaines à faire plus manager, secrétaire et vendeur que pilote. Mais y parvenir est une grande satisfaction et il est maintenant temps d’en profiter.

Ressentez-vous une pression supplémentaire pour pouvoir continuer dans les voitures à l’avenir ?

Si vous y réfléchissez, ne nous leurrons pas. Mais ça m’était aussi arrivé avant, quand j’ai su que si ça ne se passait pas bien, je pouvais me retrouver sans moto l’année suivante. Mieux vaut ne pas trop me pousser car dans une course comme le Dakar tout peut arriver. L’important est d’essayer de faire bonne impression et d’apprendre beaucoup pour que plus vienne.

Pourquoi changer de catégorie ?

De nombreux facteurs se sont réunis. D’un côté, j’en avais déjà assez du Dakar à moto et toujours à la recherche de nouvelles motivations ; De plus, je n’ai plus 20 ans et avec l’âge et les accidents que j’ai vu, vous pensez de plus en plus au risque et cela ne vous indemnise pas. Le nouveau style de course en Arabie m’a fait prendre moins de plaisir qu’en Amérique du Sud, maintenant c’est un Dakar plus rapide et plus dangereux pour les motos.

Il a disputé deux manches de Coupe du Monde au volant de sa nouvelle Mini et l’une d’entre elles le Rallye de Ha’il, avec son copilote Maurizio Gerini, dans laquelle il a terminé huitième et avec de bonnes sensations. Vous sentez-vous prêt ?

Je suis assez surpris de la performance de Ha’il, du rythme que nous avions. Il y a eu des échecs, des échecs normaux à la première et c’est pour ça qu’on y est allé, pour acquérir de l’expérience. Je me suis bien adapté à la voiture et j’ai pu signer de bons temps et me rapprocher du top cinq. J’ai aussi pu travailler avec Maurizio, qui est un bon copilote et un grand navigateur, qui vient de la moto et qui a une idée de la mécanique et un caractère qui complète très bien la mienne. A la fin de la journée, nous allons partager une quinzaine de jours dans une voiture, pour mieux nous comprendre.

Que pensez-vous du parcours de la prochaine édition ?

Il y aura 40 ou 50 kilomètres de dunes presque tous les jours, donc une navigation compliquée nous attend. Ce sera dur, mais aussi rapide. Je pense que si nous sommes intelligents et ne nous précipitons pas ou ne voulons pas courir plus que nécessaire, nous pouvons faire un bon Dakar. J’ai aussi une très bonne équipe derrière moi.

Il dit que les dunes de moto étaient un «cadeau & rdquor; et en voiture ils sont « très stressants ». Quelle est la différence?

En raison de mon style de conduite, je suis très bon dans ce domaine et j’adore les dunes. A moto, si on s’accroche à une dune, on relève la tête, on voit le panorama et on part vite, mais en voiture on peut perdre de nombreuses minutes. Et c’est une situation très stressante. Cela vous rend anxieux, vous pensez, « wow, si je le gâche, je le gâche beaucoup. »

Quand tu verras les vélos sortir au camp, comment te sentiras-tu ?

Ça va être bizarre, ça m’est déjà arrivé au Rallye Ha’il. J’ai vu ceux qui jusqu’à présent étaient mes rivaux dans l’arène et ils m’ont donné un point d’envie, mais il y a d’autres choses, comme le risque, que je n’aime pas trop. Je ne manquerai pas le vélo. Ce qui va le plus me manquer, c’est mon équipe, les entraînements, l’ambiance avec eux. Mais je ne regrette pas du tout le pas que j’ai fait.

Laia Sanz : « Je ne vais pas rater le vélo »

| Gérard Farres

Lorsqu’il s’est lancé sur le Dakar, il a dû endurer beaucoup de commentaires machos. La situation se répétera-t-elle dans les voitures ?

Peut-être moins, mais il y aura aussi du machisme. Il y en a partout et je le prends toujours comme une motivation de plus à se taire.

Qu’avez-vous appris de votre expérience de conduite à tour de rôle avec Carlos Sainz à Extreme-E ?Carlos m’a beaucoup aidé, notamment pour rouler vite et il m’a également donné de bons conseils pour les réglages de la voiture Dakar à Ha’il. Sans lui, j’aurais peut-être commencé mon aventure à quatre roues dans la catégorie Côte à côte. Il m’a convaincu d’aller chercher des voitures. Vous avez été une personne importante dans ma décision de changer.

Vous partez de zéro, mais Sainz, avec l’Audi électrique, aussi & mldr;

Carlos est un peu comme moi, il aime se compliquer, chercher de nouveaux challenges. Il aime prendre des voitures à partir de zéro et en faire des gagnants. C’est pourquoi il a remporté le Dakar avec trois voitures différentes.

N’auriez-vous pas osé avoir une voiture aussi éprouvée que la Mini ?

J’ai toujours dit que si je franchissais le pas, ce devait être avec des garanties, car dans les voitures il y a beaucoup de différences qui ne dépendent pas du conducteur. C’était important d’aller avec une équipe compétitive, et le X-raid Mini est parfait, c’est très dur, il peut gérer presque tout.

Vos favoris pour la victoire ?

Pour moi, les BRX de Nani et Loeb peuvent très bien faire cette année, la voiture a l’air très bien. L’Audi, avec toutes les nouvelles technologies qu’elles intègrent, il sera très difficile de ne pas avoir de problèmes bien qu’elles nous surprennent toujours. Et bien sûr il faut toujours compter sur Nasser Al Attiyah et Toyota.

Et votre objectif personnel ?

Le grand objectif est toujours de terminer la course et de poursuivre ma séquence jusqu’à la fin pour une autre année, mais je suis compétitif et quand je mets mon casque, je sors toujours pour tout donner et essayer d’être le plus haut possible. La clé sera d’être prudent, surtout au début, pour essayer d’aller du moins au plus.

Comment vivez-vous ces derniers jours avant la course en pleine vague de Covid ?

La vérité, avec la peur dans le corps et très nerveuse à propos de la PCR que nous devons subir avant de partir. Ces jours-ci, je serai confiné. Ni Noël ni aucune fête.