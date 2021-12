« Je ne vais pas refuser de comparaître »

12/05/2021 à 09:25 CET

Ivan Blé

Le conseiller municipal de Saragosse Ignace Magana, séparé du PSOE pour une affaire présumée de violence sexiste, a assuré hier à ce journal que vous ne refuserez pas de comparaître devant un juge, malgré le fait que pour le Tribunal de la violence à l’égard des femmes numéro 1 de la capitale aragonaise, le maire est porté disparu.

Magaña aurait déjà dû comparaître devant la justice après sa femme le dénoncera pour un crime présumé de mauvais traitements le 13 novembre dernier. Cependant, le conseiller, par l’intermédiaire de son avocat, Carlos Fuertes, a allégué l’impossibilité pour l’ancien leader socialiste d’assister au procès expéditif pour une maladie cardiaque suspectée pour laquelle il a dû être opéré en urgence. Cependant, après s’être renseigné auprès du bureau du juge d’instruction, l’hôpital Miguel Servet Il a nié que Magaña avait été admis ou qu’il avait subi une intervention chirurgicale. Il semble seulement qu’il ait été soigné aux urgences le 27 novembre.

« Vous avez vous-même vérifié que je ne suis pas absent. J’ai décroché ton téléphone, n’est-ce pas ? Pouvez-vous imaginer que je vais refuser de comparaître? Non », a déclaré Magaña en répondant à l’appel de ce journal.

Cependant, le toujours conseiller municipal de Saragosse (désormais répertorié comme non affilié) n’a pas voulu confirmer ou infirmer les informations qui ont été publiées à son sujet jusqu’à présent ou sur son état de santé. Il a simplement évoqué cela, « très bientôt » (« demain ou dans deux ou trois jours »), « votre évaluation » sera connue à propos de tout ça.

« Je rassemble tous les documents avec mon avocat et bientôt tu verras de mes nouvelles « Il a dit, bien qu’il n’ait pas révélé à quoi il faisait référence spécifiquement ou par quel canal il rendra sa position publique. « Comme vous le verrez, je ne manque pas « Il a insisté, sans répondre au motif qui l’avait poussé à ne pas comparaître devant le tribunal.

Tel que publié par EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, le journal qui appartient à ce groupe, Prensa Ibérica, le parquet provincial de Saragosse a déjà exhorté l’avocat de Magaña à informer le tribunal de la violence à l’égard des femmes dans les trois jours suivant l’adresse actuelle du conseiller afin que il peut être convoqué au titre d’enquête et afin qu’il soit informé de l’ordonnance d’éloignement prononcée à l’encontre de son épouse et de la libération du maire après sa détention par la police nationale. Si votre adresse n’est pas fournie, le ministère public émettra un mandat de perquisition et d’arrestation. Cela pourrait aussi vous coûter un acte d’accusation pour un crime d’entrave à la justice, même s’il faudra attendre, selon les déclarations de l’homme politique lui-même, pour connaître sa stratégie de défense.

Compte tenu des informations publiées par ce journal, le PSOE aragonais voulait marquer des distances avec Magaña. « Nous voulons nous rappeler que, comme indiqué dans notre code éthique, M. Ignacio Magaña est suspendu de ses fonctionsDe toutes ses responsabilités au sein du parti, il a été exclu du groupe municipal socialiste de la mairie de Saragosse et ne fait plus partie de notre organisation à partir du moment où la nouvelle a été connue », ont-ils expliqué.Contre les violences sexistes, tolérance zéro », ils ont ajouté.

Magaña continue d’être conseiller au consistoire bien qu’il n’appartienne plus à aucun groupe. Pour le moment, il n’a assisté à aucun acte ni séance plénière municipale.