« Je ne vais pas rester à Valladolid pour toujours, j’ai autre chose en tête »

29 mars 2021 à 19:33 CEST

Daniel Guillen

Le président du Real Valladolid, Ronaldo Nazario, a reconnu qu’il ne pense qu’au club castillan, mais qu’il n’exclut pas d’autres défis à l’avenir dans une interview pour Sports Illustrated: « Je ne vais pas rester ici pour toujours parce que j’ai d’autres choses en tête pour l’avenir, mais il est trop tôt pour en parler. ».

L’ancien international brésilien, qui a acquis 51% du club en septembre 2018, était très enthousiasmé par le défi de faire grandir le club: « Je veux rendre ce club bien meilleur et plus grand que quand je l’ai eu. Je veux continuer à travailler et garder le club en première division. ». « Nous sommes une équipe d’élite, mais nous n’avons pas l’infrastructure dont nous pensons avoir besoin. Nous devons faire un centre d’entraînement pour le club, pour la première équipe, pour la carrière », a-t-il reconnu.

La présidence brésilienne est marquée par un politique très proche des acteurs, mais pas interventionniste: « Je suis impliqué dans tout. Je veux être proche des joueurs et voir ce dont ils ont besoin, mais j’essaie de ne pas trop m’approcher, de rester à ma place. Je ne veux pas être le président qui dit: « Je veux ceci et cela, sinon tu vas me manquer! » « . Sur la comparaison entre être joueur et manager, Ronaldo a été clair: «Je dois avouer que je souffre beaucoup dans cette situation & rdquor;.

Rester en premier, un objectif essentiel

La survie économique du Real Valladolid est en phase avec sa présence dans l’élite du football espagnol. Au moment le plus critique de l’enfermement, le club de Valladolid a conservé les salaires de tous ses ouvriers. Les revenus des droits TV ont sauvé l’équipe: la dette était limitée à un chiffre proche de six millions d’euros.

Ronaldo Nazario a précisé que la clé pour renverser la situation est le retour des supporters sur les terrains de football, ce qui allégerait les caisses du club au cours des prochaines années: «Nos fans chez & rdquor;.