Je ne vais plus jamais à la plage sans cette brillante trouvaille Amazon à 18 $ – .

Compte tenu de tout ce que le monde a vécu au cours de la dernière année et demie, tout le monde mérite de s’amuser cet été. Il va sans dire que nous devons tous rester vigilants et responsables même si le nombre de vaccins continue d’augmenter. Il ne fait aucun doute que les choses continuent d’évoluer dans la bonne direction, mais malgré le sentiment du public dans de nombreux domaines en ce moment, nous sommes loin de mettre la pandémie derrière nous. Heureusement, cette période de l’année facilite grandement la sécurité pendant la pandémie.

La beauté de la météo estivale est que cela signifie que nous pouvons passer beaucoup plus de temps à l’extérieur. Inutile de dire que d’innombrables experts affirment que les virus aéroportés ne se propagent pas aussi efficacement à l’extérieur qu’à l’intérieur. Cela signifie que plus vous passez de temps à l’extérieur et à distance socialement, plus vous serez en sécurité cet été. En d’autres termes… il est temps d’aller à la plage ! Nous avons trouvé quelque chose de génial sur Amazon que vous devez absolument vérifier avant la prochaine fois que vous vous rendez à la plage. Une fois que vous avez essayé le Couverture de plage imperméable et anti-sable ISOPHO, vous ne voudrez plus jamais aller à la plage sans un.

Cette couverture est récemment devenue méga-virale sur TikTok et les gens en parlent toujours. Maintenant, grâce à une remise sur Amazon, il est temps de voir de quoi il s’agit.

Pensez aux trois choses que vous détestez le plus dans les couvertures et les serviettes que vous utilisez à la plage, dans un parc, en pique-nique ou ailleurs. Ce qui me vient à l’esprit? D’abord, ils se mouillent. Deuxièmement, ils chauffent. Et troisièmement, ils sont inévitablement recouverts de sable ou de saleté et vous finissez par salir votre voiture, votre maison ou votre hôtel.

C’est là que le Couverture de plage imperméable et anti-sable ISOPHO entre.

L’invention d’ISOPHO est une superbe couverture de plage qui n’est pas faite de tissu de serviette ou de tout autre coton. Au lieu de cela, le matériau ressemble à un parachute – mais ne vous inquiétez pas car il n’est pas du tout inconfortable de s’asseoir ou de s’allonger. En fait, il résiste à la chaleur et est donc plus confortable à poser qu’une serviette ordinaire ! Il est également imperméable et n’absorbe donc pas l’humidité comme une serviette de plage.

Oh, et le meilleur, c’est qu’il résiste au sable ! Cela signifie que vous pouvez arrêter de ramener la plage à la maison et de mettre du sable partout sur votre voiture et vos sols. Une simple brosse ou une secousse de cette superbe couverture de plage et vous ne trouverez plus un seul grain de sable !

le Couverture de plage imperméable et anti-sable par ISOPHO est vraiment génial et il est en vente dès maintenant sur Amazon au prix le plus bas que nous ayons jamais vu. Vérifiez-le avant de retourner à la plage.

Voici ce que vous devez savoir sur cet excellent produit :

Grande taille (79 “x 83”) pour s’adapter à tous vos amis ou votre famille, mais toujours facile à plier et à ranger dans n’importe quel sac de plage – il ne mesure que 4,7 “x 3,2″ x 6,3” lorsqu’il est plié serré peut le transporter n’importe où Fabriqué à partir de polyester 210T, il est donc résistant au sable et aux intempéries Il suffit de secouer cette couverture de plage et tout le sable s’en va L’eau perle également de la couverture au lieu de s’imprégner – vous pouvez également l’utiliser pour vous protéger de la pluie Livré avec une garantie de remboursement de 60 jours et une garantie de remplacement de 2 ans

