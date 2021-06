“Je ne veux pas de poste ministériel pendant deux décennies”, Abhishek Banerjee contre l’allégation de politique de la dynastie avec une attaque contre Jay Shah

Abhishek Banerjee est député et neveu de Mamata Banerjee.

La victoire historique du Congrès de Trinamool lors des récentes élections à l’Assemblée du Bengale occidental a non seulement forcé beaucoup de personnes à considérer TMC comme un formidable adversaire du BJP au niveau national, mais a également remonté le moral du parti. Fort de la victoire du scrutin, le parti a maintenant commencé à regarder au-delà du Bengale et la même chose a été confirmée par le député de TMC et le neveu de Mamata Banerjee, Abhishek Banerjee. S’adressant à sa toute première conférence de presse en tant que secrétaire général du TMC, Abhishek a déclaré qu’une nouvelle impulsion serait donnée pour amener le parti dans d’autres États du pays. Il a déclaré que le parti ne visait pas à vaincre le BJP mais à sauver le pays et à protéger sa Constitution. Il convient de rappeler que le BJP est le seul parti d’opposition à l’assemblée du Bengale occidental, le Congrès et le CPI-M ayant été balayés lors des derniers sondages.

Il a dit que le parti planifierait son expansion plus systématiquement cette fois. « Nous n’irons pas dans d’autres États pour gagner des sièges ou un certain pourcentage de voix. Nous n’irons dans d’autres États que lorsque nous pourrons gagner cet État », a-t-il déclaré. Bien qu’il n’ait pas détaillé le plan, Abhishek a déclaré qu’il avait eu des entretiens avec de hauts dirigeants du parti et qu’il finaliserait bientôt un plan à cet égard et le rendra public dans un mois.

S’attaquant au parti du safran au sujet de la politique de la dynastie, Abhishek a déclaré qu’ils avaient mené une campagne sur la question, mais que le verdict du peuple était là pour que tout le monde puisse le voir. Il a également défié le parti du safran d’adopter une loi interdisant la politique dynastique. Abhishek a déclaré qu’il démissionnerait de son poste si le BJP adoptait une telle loi.

Abhishek a affirmé qu’il ne voulait pas de poste ministériel pour les 20 prochaines années. « Jay Shah (le fils du ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah) peut-il en dire autant de son poste à la BCCI ? » plaisanta-t-il.

Réagissant au fait qu’il devienne de facto le numéro 2 du parti après avoir été élevé au poste de secrétaire général, il a déclaré qu’il n’y avait pas de deuxième homme dans TMC et que tout le monde était un travailleur du parti.

Le chef du TMC a également attaqué le gouverneur du Bengale occidental, Jagdeep Dhankhar, qui était en désaccord avec CM Mamata Banerjee sur une série de questions. « Vous êtes gouverneur, vous ne pouvez pas faire la différence entre le BJP et Trinamool. Vous avez commencé à attaquer le ministre en chef quelques heures après sa prestation de serment. Ce n’est pas fait », a déclaré Abhishek.

