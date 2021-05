“Je ne veux pas du ballon pour le triplé, je veux la Ligue des champions”

05/02/2021 à 00:21 CEST

Le grand protagoniste de la victoire contre Kairat 3-2 en demi-finale de la Ligue des champions c’était Ferrao, auteur de trois buts qui lui permettent de devenir le meilleur buteur du Barça en Ligue des champions avec 25 ‘cibles’ trois de plus que son mythique compatriote Wilde (22).

“C’est le triplé le plus important de ma carrièrea, car ce sont les demi-finales de la Ligue des champions. Je suis très content des buts, mais il nous reste encore un petit pas à faire. Nous avons le plaisir du titre d’octobre et nous devons être très attentifs pour qu’il ne nous échappe pas. Ce sera le match le plus difficile ici », a-t-il expliqué en référence à la finale de ce lundi contre le Sporting, le bourreau du Movistar Inter ce samedi.

Même s’il prendra le ballon pour ses trois buts, Ferrao en a profité pour faire à nouveau ressortir son ambition. “Ce que je veux le plus, c’est gagner la Ligue des champions. Je me fiche du ballon, ce que je veux, c’est emmener la Coupe à Barcelone “, a-t-il assuré.

“La clé est le travail d’équipe et avoir été uni tout le temps sans rien concéder. Cela montre comment l’équipe va et que nous sommes ici pour le titre. Nous n’avons encore rien gagné, mais l’équipe montre à quel point elle est unie “a ajouté Chapecó dans les déclarations recueillies par Esport3.

Pour sa part, Andreu Plaza a souligné que le triomphe c’est plus que mérité. “Le jeu s’est déroulé comme prévu et six longues minutes de plus chaque fois qu’ils l’ont retiré, nous avons bien fait. Le résultat est juste, nous avons un peu enlevé le fantôme du Kairat », a souligné l’homme de Gérone.

“L’équipe a fait un super match. C’était même comme prévu, mais nous avons très bien défendu. Son premier but nous a confus dans un changement, mais c’était le seul échec, car le second est venu sur un rebond. Ça a été notre jeu le plus sérieux, le plus impliqué … L’implication est ce qui compte et j’en suis très content », a poursuivi un Plaza satisfait.

Le Barça est arrivé à la fin avec tout le mérite

L’entraîneur du Barça a fait l’éloge de Ferrao, car “il est l’un des meilleurs joueurs du monde, il est décisifIl nous donne des buts et a également très bien défendu Douglas “et a souligné le désir qu’il a d’affronter le Sporting en finale”. On en a déjà parlé avec Nuno Dias (entraîneur des «leoes») à Almaty, mais ça ne pouvait pas être. Ce sera un match très difficile. “

Il a également rayé à un niveau énorme Marcenio. “Félicitations à l’équipe. Nous avons joué un super match et nous méritons d’être en finale.. Quant à la malédiction de Kairat, c’est mon premier match contre eux avec le Barça et pour moi c’était normal, c’était juste un match très important », a souligné le Brésilien.

“C’est Champions. Kairat est aussi une super équipe et je pense nous avons fait des mérites pour ne pas arriver si juste à la fin, parce que nous avons eu l’occasion d’aller plus loin sur le tableau de bord. Tout peut arriver en finale. Le sport a de grands joueurs et a également disputé deux grands matchs », a ajouté l’ancien Gazprom-Ugra.

Dans la même ligne, Leandro Esquerdinha a voulu souligner que toute l’équipe a fait «un excellent travail. Connaissant la grande équipe de Kairat, nous l’avons préparée de la meilleure façon possible et nous avons mérité la victoire. Chaque match est une étape, nous en avons franchi une de plus et maintenant nous nous préparons pour la finale de lundi. “