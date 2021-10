Je ne veux pas du dadagiri de l’étranger ; Modi sera plus puissant car le Congrès n’est pas sérieux en politique : Mamata Banerjee à Goa

Banerjee a déclaré que le TMC croit en la répartition des sièges pour les partis régionaux lors des élections.

Le ministre en chef du Bengale occidental et chef du Congrès de Trinamool (TMC), Mamata Banerjee, qui est à Goa pour renforcer le parti, a rencontré aujourd’hui le chef du parti Goa Forward, Vijai Sardesai, pour rassembler les partis partageant les mêmes idées contre le BJP. Banerjee a déclaré qu’elle souhaitait que les partis de la région et la structure fédérale se renforcent. La CM du Bengale occidental a déclaré qu’elle ne voulait pas d’une division des voix lors des élections. «Nous (Sardesai et elle) avons discuté, nous devrions marcher ensemble pour lutter contre le BJP. C’est donc à eux de décider. Nous voulons éviter la division des votes. Donc, je veux des partis régionaux qui peuvent marcher ensemble pour lutter contre le BJP », a déclaré Banerjee.

Elle a également déclaré que le dadagiri de Delhi devrait être arrêté. « Nous devons rendre les États forts, si les États sont forts, alors le Centre sera fort. Delhi ka dadagiri amka naka (Nous ne voulons pas du harcèlement de Delhi) », a déclaré Mamata Banerjee en s’adressant aux médias.

Banerjee a également déclaré que Narendra Modi deviendrait plus puissant car le parti du Congrès n’est pas sérieux en politique. Elle a également accusé le Congrès de ne pas prendre de décisions qui ont fait souffrir le pays.

Interrogée sur les décisions qu’elle pense que le Congrès devrait prendre, elle a répondu : « Je ne vais pas discuter du Congrès parce que ce n’est pas mon parti. J’ai créé mon parti régional et sans le soutien de personne, nous avons formé trois fois le gouvernement.

Elle a dit que le Congrès avait eu une opportunité dans le passé, mais au lieu de se battre contre le BJP, le grand vieux parti s’est opposé à elle au Bengale. « Ne pensez-vous pas quand ils ont contesté contre moi, quand ils contestent mon parti politique au Bengale? » elle a dit.

Banerjee a déclaré que le TMC croit en la répartition des sièges pour les partis régionaux lors des élections. Le TMC a annoncé qu’il contesterait les 40 sièges lors des prochaines élections à Goa.

S’adressant aux médias le dernier jour de sa visite de trois jours à Goa, Banerjee a déclaré : « L’inflation est élevée. Les prix du GPL, du diesel et de l’essence ont augmenté. Les entreprises touchées par la TPS, les exportations en baisse mais le BJP n’est pas sérieux pour résoudre ces problèmes. Ils ont dit qu’ils apporteraient ‘Ache Din’ mais ils sont en train de finir ce pays.

Après avoir rencontré Banerjee, le président du Goa Forward Party, Vijai Sardesai, a déclaré : « Mamata Banerjee est un symbole de fierté régionale, nous sommes également un parti régional. Nous nous félicitons de sa récente déclaration selon laquelle les parties partageant les mêmes idées devraient s’unir pour lutter contre le BJP. Je l’ai rencontrée aujourd’hui et nous en discuterons dans notre parti.

Les élections législatives auront lieu à Goa au début de l’année prochaine.

