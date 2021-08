“Je ne veux pas d’un autre référendum” La réalité d’Indy tourne en faveur des unionistes, déclare l’ex-député | Politique | Nouvelles

Edwina Currie remet en question les objectifs de l’indépendance écossaise

Pamela Nash, députée travailliste d’Airdrie et de Shotts de 2010 à 2015, a déclaré que le soutien à l’indépendance avait chuté alors que les programmes à l’échelle du Royaume-Uni apportaient des avantages à l’Écosse. S’adressant à Express.co.uk, Nash a déclaré: “Chaque jour, nous voyons des exemples de la façon dont nous sommes plus forts ensemble, y compris notre programme de vaccination réussi qui fonctionne pour tout le monde dans le pays et des programmes à l’échelle du Royaume-Uni qui garantissent la protection des emplois des gens.”

Ses commentaires interviennent alors que les sondages d’opinion en Écosse suggèrent un basculement notable vers le reste de l’Union ces derniers mois.

Au début de la pandémie, le soutien écossais à l’abrogation de l’Acte d’Union de 1707 semblait avoir atteint de nouveaux sommets après le Brexit.

Cependant, le soutien à la brigade indépendantiste de Nicola Sturgeon a baissé, ne leur laissant la tête que dans deux des 20 derniers sondages d’opinion menés au nord de la frontière.

Mme Nash, directrice générale du groupe de pression multipartite pro-britannique Scotland in Union, a suggéré que l’instabilité induite par le Brexit et COVID-19 avait temporairement fait basculer le débat du côté séparatiste.

“Dans les moments de tension ou d’agitation, il n’est pas rare de voir des augmentations temporaires du soutien à tout” changement “sur la table”, a-t-elle déclaré.

Mais maintenant, avec des programmes à l’échelle du Royaume-Uni mettant en évidence les avantages de l’Union vieille de 314 ans, l’humeur du public est revenue du côté du «non».

“Je ne veux pas d’un autre référendum” La réalité d’Indy renverse la tendance en faveur des syndicalistes, déclare l’ex-député (Image: .)

Premier ministre Nicola Sturgeon (Image: .)

L’ancien député travailliste, qui a été choisi comme candidat du parti lors de la récente élection partielle d’Airdrie et de Shotts par Kenneth Stevenson, a également déclaré que les réalités de l’indépendance avaient contribué à renverser la tendance en faveur des unionistes.

Nash a expliqué comment la mise au rebut de la livre sterling, l’incertitude financière, les réductions des dépenses publiques et une frontière dure avec l’Angleterre peuvent aider à expliquer “pourquoi de plus en plus de gens soutiennent l’avenir positif de l’Écosse au Royaume-Uni”.

Les sondages d’opinion menés pendant la pandémie qui incluent des questions sur les détails complexes d’un accord de divorce, par exemple si l’Écosse pourrait garder la livre sterling, indiquent que les Écossais pourraient être encore moins enclins à soutenir une rupture avec Westminster.

Plus tôt ce mois-ci, une enquête de Redfield et Wilton Strategies a révélé que près de deux répondants sur cinq étaient moins susceptibles de soutenir l’indépendance si la livre était remplacée par l’euro.

Malgré cela, le Parti national écossais de Sturgeon reste déterminé à faire avancer un deuxième référendum sur l’indépendance.

Nash a juré qu’elle et l’Écosse dans les 36 000 partisans de l’Union offriraient une défense sévère contre la menace posée par le SNP à l’Union.

LIRE LA SUITE: La Pologne frappe l’UE avec une lettre légale de 7 pages qui pourrait faire basculer les fondations

Drapeaux de la campagne 2014 (Image : .)

Homards de Boris Johnson en Écosse (Image: .)

Elle a déclaré: “Autant nous aimerions que le SNP se concentre sur ce qui compte vraiment pour les gens, il est clair que les nationalistes sont déterminés à rouvrir les anciennes divisions.

« Il incombe à ceux d’entre nous qui croient en la coopération et la solidarité de souligner le contraste entre notre vision positive d’un pays fort et uni et l’idéologie négative et conflictuelle du SNP.

«Nous devons également continuer à exiger du SNP l’honnêteté sur l’impact de l’indépendance, y compris la suppression de la livre, la construction d’une frontière avec l’Angleterre et l’imposition d’une austérité plus profonde.

“L’Ecosse en Union compte des dizaines de milliers de sympathisants qui aident à diffuser notre message positif, et quiconque veut aider peut faire partie de notre campagne.”

Lorsqu’on lui a demandé ce que le parti travailliste pourrait faire de plus dans le débat sur l’indépendance, Nash a souligné que le parti pro-Union de Sir Keir Starmer “est le mieux placé pour clarifier la vision progressiste du Royaume-Uni où aucune communauté n’est laissée pour compte”.

Le chef de l’exécutif de l’Écosse à Union a offert beaucoup moins de conseils au gouvernement de Boris Johnson à Westminster.

A NE PAS MANQUER

La tentative désespérée d’un député travailliste de faire honte au Brexit Grande-Bretagne se retourne contre lui [INSIGHT]

Le SNP lance une nouvelle attaque contre le Brexit – les forces votent sur la libre circulation [REVEAL]

Priti Patel s’apprête à proposer un centre d’immigration au milieu de l’Atlantique [COMMENT]

Le chef de l’Écosse dans l’Union a offert beaucoup moins de conseils au gouvernement de Boris Johnson à Westminster. (Image : .)

Au lieu de cela, Nash a déclaré : « La tâche numéro un que le gouvernement britannique doit accomplir est simple : bien gouverner, faire en sorte que le Royaume-Uni fonctionne pour tous ses citoyens et s’assurer que le peuple écossais souhaite donc rester dans un Royaume-Uni qui fonctionne et dispose d’un avenir solide.

“La majorité des Écossais ne veulent pas d’un autre référendum de si tôt, et le SNP devrait retirer la menace de la table.”

Cependant, Mme Nash a déclaré lors d’une hypothétique deuxième campagne référendaire que le camp unioniste devrait s’éloigner des tactiques dites de Project Fear déployées par l’ancien Premier ministre conservateur David Cameron.

Le militant unioniste a déclaré : « Je pense que nous verrions davantage l’accent sur les arguments émotionnels – les liens de famille et d’amitié qui nous unissent à travers le Royaume-Uni – plutôt que sur les arguments économiques, étant donné que le dossier économique du SNP est de toute façon en ruine. »

En 2014, lorsqu’on a demandé aux Écossais dans leur sondage unique s’ils voulaient quitter le Royaume-Uni, les électeurs au nord de la frontière ont choisi par 55 à 45 % de rester dans l’Union avec l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord.