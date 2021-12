« Je ne veux pas être obsédé par le fait de revenir au numéro 1 »

27/12/2021 à 17:08 CET

Garbiñe Muguruza, ancien numéro un mondial et actuel numéro 3 au classement WTA, a fait le point sur sa saison 2021 dans une interview sur RTVE, dans laquelle a évalué son 2021 comme une « très bonne » année dans les sports.

« La vérité, c’est que ça a été une grande année, et ça a été dur, car il y a eu beaucoup de protocoles, de bulles, d’abord sans public, puis avec un certain public… ça a été une saison folle avec les Jeux Olympiques entre les deux également. Cela a été une année avec de nombreux défis, mais en même temps, très réussi pour moi & rdquor;, un point

Dans la perspective de 2022, la joueuse de tennis n’a pas voulu mettre plus de pression que nécessaire et a reconnu que, malgré le défi de revenir à la conquête du numéro un mondial, elle ne devrait pas « être obsédée » par cet objectif :

« J’y étais déjà et si j’y suis à nouveau, tant mieux. Mais je ne veux pas être obsédé par ça. Je préfère me concentrer sur le fait de gagner des tournois et de récolter des coupes, car vous pouvez y jouer & rdquor;il expliqua.

Avant le premier majeur du parcours, les hispano-vénézuéliens tireront à Adélaïde et à Sydney pour atteindre l’Open d’Australie au meilleur niveau possible. Seul le temps nous dira si la nouvelle année vous apportera les mêmes succès que 2021.