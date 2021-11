« Je ne veux pas parler de rumeurs, je suis heureux à Paris »

23/11/2021 à 19h15 CET

Adrià Léon

L’entraîneur argentin a clairement indiqué qu’il « heureux à Paris » lors de la conférence de presse avant le match contre Manchester City. Pochettino, qui est apparu avec Marco Verratti, a reconnu qu’il n’allait « parler de football », car « il y a toujours des rumeurs mais elles ne devraient pas être jamais une distraction« .

La rencontre, vitale pour la paroisse parisienne, doit être « la clé pour tenter de classer ». C’est la seule préoccupation de la tête de rang du PSG, qui n’y pense pas encore »en étant premier ou deuxième« .

L’apparition, qui est survenue au moment où l’accent est le plus mis sur sa situation, n’a pas servi à clarifier les intentions de United ni les siennes. « Je suis très heureux au Paris Saint Germain, en plus, J’ai un contrat jusqu’en 2023. Je ne me concentre que sur ça », a reconnu Pochettino.

Il voulait aussi se souvenir de l’incorporation de Sergio Ramos à l’appel, qu’il a qualifié de « très important ». Enfin, l’Argentin a appelé les supporters à accompagner l’équipe contre l’un des « les meilleures équipes du monde », la ville de Pep Guardiola.