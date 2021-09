“Je ne veux pas qu’un autre athlète subisse l’horreur que j’ai vécue”

Pour le cofondateur d’On, David Allemann, mercredi était une bonne journée pour courir. Mais plutôt que son itinéraire habituel, il a dirigé une équipe de cadres et d’ambassadeurs locaux à la Bourse de New York, où la marque suisse de course à pied a sonné la cloche d’ouverture pour célébrer son introduction en bourse. Tard […] More