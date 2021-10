« Je ne veux pas voir un club de golf, j’ai besoin d’une pause. »

Jon Rahm, numéro un au classement mondial qui a été éliminé ce vendredi dans le Estrella Damm Andalucía Masters en ne faisant pas la coupe le deuxième jour, il a été déçu de son concours à Valderrama et a déclaré que « C’est la première fois » que vous ne voulez pas « voir un club de golf » et que vous « avez besoin d’une pause ».

Le golfeur espagnol a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il faisait ses adieux au Real Club Valderrama, à San Roque (Cadix), après une « très longue et assez bonne année » et qu’il est « dommage que cela se termine comme ça », après avoir réussi à prendre la tête du classement mondial et à remporter l’US Open en juin.

Le joueur basque a insisté sur le fait qu’il avait maintenant besoin d’une « pause » et a déclaré queLa raison pour laquelle il a joué à Valderrama était à cause des « gens » et à cause de ce que sa présence pouvait « aider » le golf espagnol.

Rahm, 26 ans, a souligné qu’il comprenait « l’impact » que le voir de près peut avoir sur « n’importe quel enfant », « tout comme la signature sur la chemise en 2008 » qu’il a reçue de ses idoles quand il était petit.

Celui de Barrika (Vizcaya), qui a terminé avec 10 coups au pair sur le terrain, a admis que la « seule fois » qu’il a bien joué à Valderrama a été en juillet et qu’à cette époque de l’année « non » convient lui. ».

Valderrama est, à son avis, un « parcours très difficile et si vous ne vous sentez pas bien, vous passez un mauvais moment », a déclaré Rahm, qui a promis de rejouer le tournoi Campigibraltareño à l’avenir et a laissé la porte ouverte pour jouer la finale de le Circuit de Dubaï.européen, même s’il n’a pas assuré qu’il s’entraînerait avant.

« Le repos fait partie de l’entraînement, ce n’est pas parce que j’y consacre beaucoup d’heures que cela améliorera quoi que ce soit en quatre semaines », a-t-il souligné.

Le Français Romain Langasque mène avec 4 coups sous la normale le classement provisoire de l’Andalucía Masters, un tournoi appartenant au Circuit européen qui se déroule jusqu’à dimanche, après ses deux premiers jours.