Je ne veux plus jamais cuisiner sans ce super gadget – et c’est seulement 35 $ chez Amazon – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

J’ai récemment parlé aux lecteurs de . Deals d’un gadget de cuisine indispensable appelé le Thermomètre à viande Bluetooth longue portée ThermoPro, et ils ont envahi Amazon pour l’obtenir. Ce gadget génial vous aide à cuisiner parfaitement à chaque fois des steaks, des hamburgers, du poulet, du poisson et à peu près tout le reste. De plus, il coûte 40 $, mais il est en vente en ce moment pour seulement 31,99 $, c’est donc le moment idéal pour en acheter un !

À vrai dire, je ne pourrais peut-être plus jamais griller de steak sans cet appareil génial. Sérieusement, cela change totalement la donne. Bien sûr, ce n’est pas non plus le seul gadget de cuisine astucieux de mon arsenal, et il y en a un autre dont je veux absolument parler à nos lecteurs maintenant.

Si vous êtes généralement une personne assez occupée, vous savez qu’il n’y a absolument rien de mal à donner la priorité à la vitesse, au budget et à la simplicité lorsqu’il s’agit de repas faits maison. Nous donnons tous la priorité à ces choses – je sais que je le fais certainement la plupart du temps. Mais ce faisant, vous utilisez souvent des ingrédients qui sont… dirons-nous… moins qu’idéals. En particulier, les épices et les assaisonnements peuvent vraiment faire ou défaire un plat, et il ne fait aucun doute qu’il existe une différence notable entre les assaisonnements bon marché et les herbes et épices de qualité supérieure.

Ce que vous ne réalisez peut-être pas, cependant, c’est que l’utilisation d’épices fraîches provenant de meilleures sources ne doit pas être pénible. C’est là que le Moulin à épices FinaMill entre.

Je ne suis certainement pas un chef professionnel. Pas par n’importe quel effort d’imagination. Et je ne suis certainement pas un connaisseur de quoi que ce soit, vraiment. Mais malgré tout cela, j’aimerais penser que je suis un cuisinier à domicile au-dessus de la moyenne. Je peux suivre une recette à la perfection et même créer mes propres recettes qui finissent toujours par être assez savoureuses. Je peux aussi certainement goûter la différence entre les ingrédients frais de première qualité et les ingrédients bon marché des supermarchés.

Si vous êtes dans le même bateau que moi et que vous cherchez à pimenter un peu vos plats – jeu de mots, j’en ai peur – il y a un nouveau gadget sur Amazon appelé le FinaMill et vous devriez certainement le vérifier.

Ce super petit gadget ressemble à première vue à d’autres moulins à épices alimentés par batterie. D’une certaine manière, ça l’est. Mais il présente un design primé qui facilite l’utilisation d’épices fraîches et d’herbes séchées au lieu de marques de magasin cheapo de qualité inférieure. La beauté est dans la conception de la capsule. FinaMill est livré avec deux dosettes et vous pouvez en obtenir autant que vous le souhaitez. Alignez-les ou empilez-les sur votre étagère à épices et vous pouvez les mettre et les enlever en un instant. En fait, vous pouvez même échanger les dosettes rapidement et facilement d’une seule main.

L’entreprise m’en a envoyé un pour l’essayer il y a quelques mois et c’est déjà devenu un outil de cuisine essentiel pour moi. Et le meilleur de tous, le coloris blanc est en vente pour seulement 34,99 $ sur Amazon et vous pouvez le récupérer gousses supplémentaires pour seulement 10 $ chacun !

Voici quelques-uns des principaux points à retenir pour ce produit :

FinaMill utilise un système breveté de dosettes interchangeables qui contiennent chacune une épice dédiée, vous permettant d’échanger rapidement et facilement les dosettes pour moudre les herbes et les épices dont vous avez besoin pour votre recette Les dosettes compactes sont empilables et économisent de l’espace dans votre armoire à épices plus facile – il suffit d’appuyer sur une capsule pour la verrouiller en place, et d’appuyer à nouveau pour la libérer du FinaMill Le mécanisme de broyage est sur la capsule plutôt que sur le FinaMill lui-même, il n’y a donc pas de contamination croisée entre les épices un FinaMill et deux FinaPod Express qui peuvent être remplis avec toutes les épices que vous voulez Le FinaMill utilise 3 piles AA et a une autonomie impressionnante

