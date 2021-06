Je ne viens pas pour louer Fauci, mais pour l’enterrer – RedState ⋆ .

Le Washington Post pensait qu’il faisait le travail du Seigneur en gonflant la réputation du Dr Fauci avec cet article sur les 866 pages de courriels. Ces e-mails donnent prétendument une fenêtre sur le monde de Fauci au cœur de la pandémie mondiale de 2020 et sur la façon dont il a géré les choses sous la pression de ce Bad Orange Man.

Vous voyez, pour le public américain, la floraison est hors de la rose. Oh, vous aurez toujours votre culte de Fauci, et les gens qui croient que sans Fauci, la nation entière serait morte. D’après les preuves croissantes prouvant le contraire, c’est un miracle que plus de personnes ne soient pas mortes.

WaPo commence son tome brillant, ainsi :

L’échange non signalé auparavant faisait partie des 866 pages de courriels de Fauci obtenus par le Washington Post dans le cadre d’une demande en vertu de la Freedom of Information Act. La correspondance de mars et avril 2020 ouvre une fenêtre sur le monde de Fauci pendant certains des jours les plus frénétiques de la crise, lorsque le directeur de longue date de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses luttait pour apporter de la cohérence à la réponse chaotique de l’administration Trump à la virus et le président Donald Trump cherchait à minimiser sa gravité.

Fauci apporte de la « cohérence » à la « réponse chaotique » de Trump. À peine, mais WaPo travaille vraiment dur pour polir les crottes.

Les actions de Fauci au cours de cette période et au-delà restent un objectif intense pour de nombreux Américains et dirigeants politiques. Servir maintenant son septième président, Fauci, 80 ans, aide à élaborer la stratégie de pandémie du président Biden, et de nombreux républicains l’accusent de jouer un rôle clé dans la défaite de Trump lors des élections de novembre.

Ils ne nomment jamais ces “beaucoup de républicains”, mais telle est la philosophie du fish wrap of record. La démocratie est morte plusieurs fois dans les ténèbres avec ce groupe.

“Je recevais tous les types de questions, principalement des gens qui étaient un peu confus au sujet des messages contradictoires qui sortaient de la Maison Blanche et qui voulaient savoir quel est le vrai scoop”, a déclaré Fauci dans une récente interview. « J’ai la réputation de répondre aux gens lorsqu’ils demandent de l’aide, même si cela prend beaucoup de temps. Et cela prend beaucoup de temps, mais je le fais », répond.

Le roi de la messagerie mixte blâme-t-il ce qui venait de la Maison Blanche ? Sérieusement? Comme mon collègue Bonchie l’a écrit en avril :

Fauci a profondément blessé ce pays, et ses « conseils » concernant le coronavirus ont été tout simplement désastreux. Qu’il s’agisse de mentir sur les masques, de répandre des bêtises anti-vax ou de bâcler le déploiement du vaccin en supplantant d’autres responsables de la santé, le mandat de Fauci a été entaché d’échec. S’il y a quelqu’un là-bas qui prend encore ce gars au sérieux, arrêtez.

Fauci s’est également avéré être le roi de la confusion depuis qu’il est entré sur la scène nationale avec la crise du sida. Ce serait risible si des gens n’en mouraient pas. Des centaines de milliers de personnes sont mortes du sida sous sa surveillance. Malgré cela, Fauci s’est vu remettre les rênes de la réponse COVID d’abord par le président Donald Trump, et maintenant par Dementia Joe Biden. Mais plus Fauci reste sur scène, plus tout le monde voit que l’Empereur n’a pas de vêtements. Alors, pourquoi les médias traditionnels continuent-ils d’essayer de faire de cet homme un Sauveur qui ne peut rien faire de mal, alors que l’histoire se déroule sous nos yeux et expose le derrière nu de Fauci ?

En plongeant profondément dans les e-mails, mon collègue Scott Hounsell a découvert un e-mail du 18 avril 2020 entre le Dr Fauci et le Dr Peter Daszak, président de l’EcoHealth Alliance, dont les mains sont profondément tachées par la recherche sur le gain de fonction du laboratoire de Wuhan. Au fur et à mesure que de plus en plus de preuves sont découvertes, il semble que Fauci n’ait pas seulement été impliqué dans la recherche sur le gain de fonction qui a conduit au SRAS-CoV-2, mais qu’il l’a financé par le biais du NIH.

Les échanges entre Fauci et Daszak y prêtent une plus grande crédibilité.

D’autres mines terrestres qui, selon WaPo, sautent des pierres :

Fauci a continué à entretenir une correspondance amicale avec George Gao, directeur du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, même après la duplicité et la corruption de la Chine non seulement en sous-déclarant le nombre de personnes infectées et mortes, mais aussi en nous fournissant clairement de fausses informations sur le virus . WaPo le colore comme une sorte de loyauté parmi les vrais scientifiques, au lieu de ce qu’il est : garder un idiot utile (Fauci) sur une ficelle.

Trump a intensifié les attaques contre la Chine pour ne pas contenir le virus après sa découverte pour la première fois là-bas, Fauci a cherché à maintenir des liens avec Gao, un leader scientifique chinois bien considéré – et Gao avec lui. Après que Fauci ait fait face à des menaces de partisans de Trump qui l’ont blâmé d’avoir soutenu les règles de distanciation sociale qui ont fermé les écoles, fait chuter l’économie et menacé les perspectives de réélection de Trump, Gao, membre de l’Académie nationale des sciences des États-Unis, a de nouveau envoyé un courrier électronique. “J’ai vu des nouvelles (j’espère que c’est faux) que [you] sont attaqués par certaines personnes. J’espère que vous vous portez bien dans une situation aussi irrationnelle », a écrit Gao le 8 avril. “Merci pour votre aimable note”, a répondu Fauci trois jours plus tard. « Tout va bien malgré quelques fous dans ce monde. »

Un autre e-mail daté du 11 avril 2020, de Janet Tobias, PDG d’Ikana Health Media, a été adressé à Fauci avec un cc à Patricia Conrad, assistante spéciale du NIH auprès du chef de cabinet. Cet e-mail laisse sortir le chat du sac que Fauci s’est autorisé à filmer au milieu de la réponse à la pandémie, car Robert Iger, président exécutif de The Walt Disney Companies et NatGeo, voulait maintenir l’élan sur un documentaire déjà établi sur la vie de Fauci et le travail.

Je blague. Toi. Pas.

Courriel de Janet Tobias à Anthony Fauci concernant : Documentaire

« Je pense que nous avons atterri au bon endroit pour le film sur votre vie. Nat Geo, Disney et Bob Iger lui-même comprennent tous le besoin de discrétion maintenant, mais sont très favorables à la sortie d’un film qui célébrera l’importance de votre vie, de la science et de la santé publique.

PARDON?! avril 2020 ?! C’était moins d’un mois après les fermetures à l’échelle nationale. Le monde, sans parler du peuple américain, avait plus de questions que de réponses, CNN faisait son compteur de morts et sa couverture sombre et malheureuse, les gens étaient toujours piégés sur des navires de croisière et des gouverneurs comme Hair Gel Newsom, Cruella Whitmer et Handsy Nipples Cuomo infectaient grand-mère et grand-père et agissaient comme les dictateurs qu’ils sont. Le Dr Fauci a en fait fait l’éloge de la réponse du Gouverneur Cuomo à la pandémie, probablement pendant que Nipples peaufinait la version finale de ses mémoires de 5 millions de dollars.

Et que faisait Fauci d’autre ? Collaborer sur le film de l’héritage de sa vie. Donne moi un [email protected]*pause roi !

Je voulais la meilleure maison, la meilleure distribution et la meilleure équipe pour votre film. Vous m’avez confié votre histoire, alors je veux juste m’en occuper.

L’e-mail présente ensuite d’autres histoires sur lesquelles le producteur travaille. Pour l’un d’entre eux, le PDG désigne Fauci comme l’un des «sujets clés» du film.

Ce qui se présente est un humain lâche, duplice et égoïste qui est plus déterminé à faire briller son héritage qu’à combattre un virus. Si l’administration Trump avait eu connaissance de cette correspondance dès le début, j’imagine que Fauci lui aurait été lancé à l’oreille. Malheureusement, il continue d’obtenir un laissez-passer malgré les preuves montrant son échec abject pendant la pandémie de COVID.

WaPo donne un éclairage très bref à cet e-mail et le place sous un jour désinvolte, enterrant la longue missive parmi les 865 autres. C’est une faute professionnelle journalistique à son paroxysme.

Le documentaire que Fauci a autorisé à continuer malgré une période de crise internationale est censé sortir cette année, probablement de concert avec le livre de philosophie de Fauci sur «Vérité» et «Service» .

Les e-mails reflètent également que Fauci a eu des appels téléphoniques avec Bill Gates. Fauci tentait de se coordonner avec Gates et sa Fondation sur la distribution mondiale de vaccins.

Dans une interview, Fauci a déclaré qu’il entretenait une relation de longue date avec Gates, dont la fondation se concentre, entre autres, sur l’accès mondial aux vaccins. Il a déclaré que lui et Gates se parlaient toutes les deux semaines et qu’ils étaient restés en contact pour savoir comment faire parvenir les vaccins contre les coronavirus au reste du monde.

Depuis l’annonce du divorce de Gates avec Melissa Gates, partenaire et épouse de la Fondation Gates, sa réputation s’est effondrée et continue de s’enflammer. De nombreuses informations sont divulguées sur la profondeur de la relation de Gates avec le trafiquant sexuel accusé Jeffrey Epstein, quelque chose que les médias traditionnels ont ignoré en 2014.

Le soi-disant travail sur les vaccins de Gates a été exposé par The New Republic comme un échec et une imposture, les efforts de Gates visant à maintenir un monopole sur le vaccin et sur qui le reçoit, plutôt que de se concentrer sur la vaccination des gens.

Les oiseaux d’une plume se rassemblent. Peu importe que vous trompiez une nation paniquée et sacrifiiez des vies sur l’autel de votre prétendue expertise.