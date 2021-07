“Je ne vois pas de casquette pour cette équipe”

28/07/2021 à 17h32 CEST

.

Luis de la Fuente, l’entraîneur olympique de football de l’Espagne, était optimiste quant à l’avenir de l’équipe, après avoir certifié le passage aux quarts de finale des Jeux Olympiques avec le match nul contre l’Argentine (1-1), en vous assurant que vous ne voyez pas “cap & rdquor; et que le développement du tournoi le rend “très optimiste”.

« Nous sommes au sommet de ce que nous avons vécu jusqu’à présent. Nous allons continuer à nous améliorer, je suis convaincu que nous allons nous améliorer. Je ne vois pas de plafond pour cette équipe, je ne vois pas de plafond. Ils nous donnent une leçon de valeurs, d’engagement, de travail, de combat, de dépassement, d’effort, de jeu & mldr; cela nous rend très optimistes ; le meilleur match pour cette équipe est encore à venir & rdquor;, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

“Je suis content de l’évolution du match. Nous avons donné une belle image, jouée d’une manière qui reflète notre idée du football et notre style. Il a été déployé avec beaucoup de succès, générant de nombreuses chances de marquer. Face à une très grande équipe comme l’Argentine, nous avons fait preuve d’une grande intégrité et d’une maîtrise absolue de la situation. Heureux et content et plus pour les joueurs, et parce que nous sommes en quarts de finale ; il faut mettre en valeur ce que fait cette grande équipe & rdquor;, a-t-il complété.

“En tant que fan Je suis fier de leur fidélité à cette façon de jouer au football, de leur compréhension du jeu et à quel point ils jouent bien. En tant qu’entraîneur, les notions qu’ils ont assimilées & rdquor;, ont fait l’éloge de leurs joueurs.

De plus, interrogé par ., il a commenté comment il voit l’absence d’objectif de son équipe que “ce sont des données objectives qui reflètent qu’il est difficile pour nous de matérialiser les chances”. Nous ne sommes pas encore assez efficaces pour tirer le meilleur parti de cette belle production offensive, a-t-il expliqué.

“Je sais que tout est un processus d’amélioration, d’accumulation de minutes. Ceux qui s’entraînent depuis quelques jours manquent encore de ce rythme et de cette fraîcheur. Je suis heureux d’entendre ce que vous dites sur ce qu’il faut pour s’améliorer, car cette équipe fait si bien les choses & mldr; ils continuent de grandir chaque jour. Nous devons continuer avec cette foi, cette confiance et être sûrs que les objectifs viendront et que nous matérialiserons les chances & rdquor;, a-t-il ajouté.