« Je ne vois pas De Gea rester à United »

04/06/2021 à 10:49 CEST

La sortie de David De Gea du Manchester United il se rapproche de plus en plus de sa production. L’ex-footballeur du club Rivière Ferdinand Vous ne voyez pas le gardien espagnol rester ici plus de saisons. Et c’est qu’après son remplacement ce week-end avant le Brighton, les rumeurs sur son départ éventuel se sont multipliées.

« Si Dean Henderson termine la saison en partant, Je ne vois pas qu’il y ait une chance que De Gea reste. Il soutiendra son coéquipier, mais quand il rentrera chez lui le soir, sa fierté et son ego seront blessés. « Ferdinand a assuré, soulignant que son salaire sera également un facteur déterminant pour son départ. « Vous avez deux options: vous battre pour votre position ou dire » J’ai fini, je vais ailleurs « , Indien.

Ferdinand voulait également commenter Henderson, l’actuel partant dans le but de Manchester United. «Solskjaer a vu quelque chose en lui, mais il doit agir maintenant. C’est normal d’être numéro un à Sheffield United, mais c’est différent d’être numéro un à Manchester United. Il est dans la fleur de l’âge de sa carrière et il veut jouer chaque semaine. «

Et est-ce qu’Ole Gunnar Solskjaer a décidé de donner à Henderson la propriété de tous les matches de la Ligue Europa et du dernier match de championnat. « De Gea a été l’un des piliers de l’équipe, mais Ole voit peut-être les choses différemment maintenant. Il a mis Henderson devant lui. De Gea accepte-t-il cela et reste-t-il? Je ne le crois pas », a-t-il assuré.

De Gea aura dix ans cet été depuis sa signature pour Manchester United de la Athlète de Madrid. À 30 ans, il a joué plus de 400 matchs pour le club anglais et a actuellement perdu la propriété de son club et de la séléction espagnole, au détriment du gardien de l’Athletic Club Unai Simon.