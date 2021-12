Je ne vois pas le Congrès obtenir 300 sièges dans les sondages Lok Sabha de 2024 : Azad explique pourquoi il ne peut pas promettre le rétablissement de l’article 370

Ces propos alors que Ghulam Nabi Azad justifiait son silence sur l’abrogation de l’article 370 qui conférait un statut particulier au Jammu-et-Cachemire.

Le haut dirigeant du Congrès, Ghulam Nabi Azad, a déclaré mercredi qu’il ne voyait pas son parti obtenir 300 sièges aux prochaines élections de Lok Sabha de 2024. Les remarques alors qu’Azad justifiait son silence sur l’abrogation de l’article 370 qui conférait un statut spécial à Jammu et Cachemire.

Il a dit que la Cour suprême, où l’affaire est pendante, et le Centre peut la rétablir. Depuis que le gouvernement central dirigé par le BJP a abrogé l’article 370, il ne le rétablira pas, a-t-il déclaré lors d’un rassemblement dans la région de Krishna Ghati, dans le district de Poonch.

« Je ne trouve pas bon de faire de fausses promesses au peuple. Nous ne pouvons pas promettre que nous formerons le prochain gouvernement au Centre avec 300 députés et que nous le ferons (révoquer la décision du 5 août 2019) », a déclaré le vétéran du Congrès.

Sans nommer le vice-président de la Conférence nationale Omar Abdullah qui a récemment critiqué le silence du Congrès sur l’article 370, Azad a déclaré que bien que l’affaire soit devant la Cour suprême, il s’était opposé à plusieurs reprises au Parlement en tant que chef de l’opposition. .

Il a déclaré que le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur de l’Union avaient déjà promis le rétablissement de l’État au Jammu-et-Cachemire, et par conséquent, le gouvernement devrait présenter un projet de loi au Parlement à ce sujet et y inclure également des garanties constitutionnelles pour protéger les terres et les emplois du peuple. du Jammu-et-Cachemire. Azad a déclaré que les élections peuvent avoir lieu immédiatement après la fin de l’hiver, car la situation sécuritaire s’est améliorée.

Tous les partis d’opposition doivent se présenter et faire pression pour des élections peu de temps après la fin de l’hiver, car un gouvernement populaire peut à lui seul résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les habitants du Jammu-et-Cachemire, a-t-il déclaré. « L’ancien Premier ministre Indira Gandhi avait l’habitude de dire que nous devons prendre davantage soin des résidents de la frontière car ce sont eux qui se tiennent côte à côte avec nos forces pour protéger le pays et qui subissent également le plus gros du poids en cas de bombardement et le tir », a déclaré Azad.

