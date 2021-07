«Je ne vois pas le prince Charles devenir roi» – La réponse choquante du député travailliste à la scission de Diana | Royale | Nouvelles

Le prince Charles et la princesse Diana ont annoncé leur séparation en 1992, après que leur relation eut rencontré un certain nombre de difficultés. John Major, qui était Premier ministre à l’époque, a annoncé la nouvelle au Parlement et un biographe royal a déclaré que le rapport avait été accueilli avec inquiétude. Les implications de la scission ne devaient pas se réaliser avant plusieurs années, mais un expert rappelle qu’un député travailliste était convaincu que la nouvelle signifiait que le prince Charles ne pourrait jamais monter sur le trône.

Le biographe royal Matthew Dennison a raconté le moment où Sir John Major a informé la Chambre, le 9 décembre 1992.

Dans son nouveau livre ‘The Queen’, il écrit : ” A une sombre Chambre des communes, le Premier ministre a annoncé la séparation de Charles et Diana.

“Reflétant l’inquiétude royale concernant les implications constitutionnelles de leur mariage raté, il a ajouté d’une manière déconcertante:” Il n’y a aucune raison pour que la princesse de Galles ne soit pas couronnée reine en temps voulu.

M. Dennison a noté que la nouvelle de la scission n’avait pas été bien reçue et a suscité des spéculations selon lesquelles le prince Charles abandonnerait complètement la vie royale.

Il a écrit : « Les bookmakers William Hill ont changé leurs chances que Charles renonce au trône de 10-1 à 6-1.

“‘Je ne vois pas le prince Charles devenir roi Charles’, a déclaré un député travailliste à des journalistes américains.

“D’autres sont venus partager cet avis après la publication six semaines plus tard des transcriptions d’une conversation téléphonique compromettante et indigne entre Charles et Camilla, enregistrée en 1989.”

Lorsqu’on lui a demandé si la place de Charles dans la ligne de succession avait déjà été mise en doute, M. Dennison a déclaré à Express.co.uk que la séparation du couple avait certainement suscité de nombreux débats au Royaume-Uni dans le monde entier.

Il a déclaré: “Je ne pense pas que ce discours dans ce pays, ce n’était certainement pas aussi répandu et certainement pas aussi grave.

“De toute évidence, on craignait que le soutien populaire au prince de Galles ait été considérablement endommagé par l’échec de son mariage à l’époque.”

Bien que Charles et Diana se soient séparés en 1992, ils ne divorceront qu’en 1996.

En échange d’un règlement généreux et du droit de conserver ses appartements au palais de Kensington, Diana a accepté de renoncer au titre de Son Altesse Royale.

Elle a cependant été autorisée à conserver le titre de princesse de Galles.

La reine de Matthew Dennison est disponible à l’achat dès maintenant.