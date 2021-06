07/06/2021 à 19:52 CEST

Petit, l’une des figures les plus représentatives d’Arsenal, avec qui il a remporté le Premier ministre et la FA CUP, s’est montré très critique sur l’avenir du club. L’équipe est loin de ce qu’elle était la décennie précédente. En fait, la saison prochaine, il ne jouera pas la Ligue des champions après avoir terminé la saison huitième au classement, même en dessous de clubs comme Leicester ou West Ham, qui étaient historiquement très éloignés des Gunners.

“Je ne reconnais plus ce club, je ne vois pas le sang d’Arsenal sur le terrain” cracha-t-il. Emmanuel a revendiqué la mauvaise gestion du club malgré les possibilités économiques dont il dispose : “Ce n’est pas une question d’argent car Arsenal a le pouvoir de mettre 70 millions dans un joueur s’il le veut.“il expliqua.

La légende d’Arsenal a donné la priorité à l’identité que l’équipe devrait avoir, et qu’elle a perdue : “C’est une question de profil, qui voulez-vous pour votre équipe en terme de caractère et de qualité ?”, avoué. Par ailleurs, il a évoqué à nouveau une mauvaise performance avec l’entrée et la sortie des footballeurs du club : “Que fait Arsenal sur le marché des transferts ? Je ne le comprends pas. Ils dépensent de l’argent, parfois beaucoup d’argent, mais sur le mauvais joueur”, déclaré.

De même, Petit a exprimé ses doutes concernant l’effectif actuel: “Pour être honnête, je ne suis pas vraiment convaincu, depuis quatre, cinq, six ans, avec 60% de l’équipe.” , a-t-il répété. Au cours des deux dernières saisons, il a terminé huitième, une situation impensable il y a des années : “C’est un tournant pour Arsenal, ils sont au bout du monde. Ils doivent aller dans la bonne direction sinon ils tomberont, tomberont et tomberont encore et il leur sera plus difficile d’attirer des joueurs” a-t-il déclaré.

À ce stade, pour l’ancien footballeur, il y a des nouveautés importantes cet été : “Nous devons être plus efficaces sur le marché des transferts car Arsenal ne peut pas dépendre des joueurs de l’académie”, a-t-il déclaré. “Avec tout le respect que j’ai pour Saka et Smith Rowe, ils ont joué avec brio, en particulier Saka, mais les autres joueurs, les joueurs expérimentés, Qu’ont-ils apporté à l’équipe depuis leur arrivée ?», condamné qui était un joueur d’Arsenal et du Barça.