« Je ne vois pas Ole Gunnar Solskjaer renverser la vapeur à Manchester United », déclare Danny Murphy alors qu’Antonio Conte et Zinedine Zidane soutiennent l’amélioration des Red Devils au milieu des liens d’emploi des managers

La capacité d’Ole Gunnar Solskjaer à renverser la vapeur à Manchester United a été remise en question par la pression exercée sur le Norvégien sur le hotseat d’Old Trafford.

Une raclée 5-0 à domicile contre Liverpool a conduit à des appels au limogeage de Solskjaer par des supporters mécontents – dont beaucoup ont quitté le Theatre of Dreams à la mi-temps de la défaite record contre leurs rivaux.

Solskjaer a fait une figure malheureuse en marge de Man United

Cela a été une mauvaise série de résultats pour les Red Devils, perdant trois de leurs quatre derniers matchs de Premier League, alors qu’ils ont dû revenir de 2-0 pour battre l’Atalanta en Ligue des champions la semaine dernière.

Solskjaer a qualifié la perte d’Old Trafford de « la plus sombre » de sa carrière en tant que patron de United, mais a juré de continuer à se battre, malgré le plus grand examen auquel il se trouve.

L’ancien milieu de terrain de Liverpool, Danny Murphy, était cinglant à propos de Solskjaer et de la performance de United et doutait que le manager puisse revenir d’une défaite aussi écrasante.

« Vous avez une fierté personnelle et devez vous lancer, mais le manager dicte la façon dont les joueurs jouent, le rythme et l’attitude que vous montrez », a déclaré Murphy à White et Jordan sur talkSPORT.

« La façon dont vous vous entraînez et vous conduisez, tout vient d’en haut.

United était triste contre Liverpool

Salah a fait une émeute alors que la star de Liverpool est devenue le premier joueur de l’opposition à marquer un triplé à Old Trafford à l’époque de la Premier League

« Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, les répercussions des mauvaises performances ne sont pas là et ne sont pas là depuis un bon bout de temps.

« Les statistiques physiques sont accablantes. Les chiffres maintenant, nous pouvons voir où United est en bas du tableau en jeu défensif, vous ne pouvez pas vous en cacher.

« Je ne vois pas comment il peut renverser la vapeur. C’est allé trop loin dans l’autre sens.

Statistiques défensives de Manchester United cette saison

Buts encaissés: 15 (16e en PL)

Des draps propres: 1 (18e en PL)

Tirs cadrés face : 43 (14e en PL)

S’attaque : 104 – (20e en PL)

xG contre : 14.3 (15e en PL)

Les remplaçants de Solskjaer font déjà l’objet de discussions avec Antonio Conte et Zinedine Zidane parmi les favoris.

Tous deux sont actuellement sans emploi et pourraient être parachutés à Old Trafford.

Conte a une expérience en Premier League après avoir guidé Chelsea vers le titre de Premier League pendant son séjour à Stamford Bridge.

L’expert du football européen Andy Brassell pense que les deux entraîneurs d’élite amélioreraient les choses à Old Trafford, mais soutient que Conte n’est peut-être pas le mieux adapté pour entrer à mi-parcours d’une campagne.

Conte pourrait être l’homme idéal pour United

Il a déclaré à talkSPORT: « J’ai toujours du mal à l’imaginer prendre le relais à United à la mi-saison. Je ne pense pas que l’idée qu’il ne puisse pas faire une opération de sauvetage soit correcte.

« Vous regardez comment il a repris la Juventus, qui s’est classée septième. Cela remonte au début de la dynastie récemment placée de la Juventus.

« Il a prononcé le discours des joueurs le premier jour en disant » n’en avez-vous pas marre d’être si nuls « .

« Vous pouvez l’imaginer prononcer un discours similaire aux joueurs de Manchester United.

« Au milieu d’une saison ? Je ne suis pas vraiment sûr. Je pense que c’est une demande difficile pour lui.

« C’est un gars exigeant avec des exigences très spécifiques.

Zidane pourrait être l’homme à tirer le meilleur des joueurs de United

Zidane n’a pas l’expérience précédente de la Premier League, mais il a déjà travaillé avec Cristiano Ronaldo et d’innombrables autres joueurs de premier plan, et a un record étincelant de quatre titres en Ligue des champions et de deux couronnes en Liga lors de ses deux passages en tant que manager du Real Madrid.

Brassell a ajouté: «Zidane est un autre intéressant car il a déjà été parachuté à la mi-saison. C’était sa première saison au Real Madrid.

« Ce qui parle pour Zidane plus que toute autre chose, oui, il faisait partie du Real Madrid et était entraîneur de Castilla, était assistant d’Ancelotti en 2015 et ce sont des choses très importantes et aucun moyen de reproduire ces choses.

« C’est quelqu’un qui réussit à atteindre les joueurs vedettes. »