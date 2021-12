« Je ne vois pas vraiment comment il gagne. »

Dillian Whyte devra produire une performance que son ancien adversaire Dave Allen ne peut pas comprendre s’il veut vaincre Tyson Fury l’année prochaine.

Le champion des poids lourds WBC a reçu l’ordre de défendre son titre contre le « Body Snatcher » et sera le favori pour sortir victorieux.

Fury est le champion des poids lourds WBC

Allen a déclaré au talkSPORT Boxing Insider: «Tyson, pour moi, est le meilleur poids lourd de la planète en ce moment.

«Je pense qu’il va devenir l’un des meilleurs de tous les temps, donc pour Dillian, c’est une tâche difficile.

«Dillian peut frapper, c’est un bon puncheur bien sûr, il a un bon jab.

«Je pense juste que tout ce à quoi Dillian est bon, Tyson le nie.

«Dillian a un bon jab, mais il fait face à un homme de 6 pieds 9 pouces, solide défensivement, a une bonne portée, a lui-même un bon jab. Bonne chance pour être à la portée de Tyson.

«À quelle fréquence voyons-nous Tyson se blesser? Et quand il le fait, il semble toujours se relever.

«Il a été frappé par le poids lourd le plus dur des 20/30 dernières années. Cela ne l’a pas empêché de gagner.

«Je pense juste que Tyson a une réponse pour tout ce que Dillian lui proposera.

«Mais c’est quand même un combat intéressant. Dillian est toujours l’un des dix meilleurs, peut-être des cinq meilleurs poids lourds du monde, c’est donc l’un des meilleurs combats que vous puissiez obtenir.

« Je pense juste que Tyson est tellement en avance sur le peloton, je ne le vois pas avoir beaucoup de problèmes dans ce combat. »

Whyte a la ceinture « intérimaire » WBC

Allen a poursuivi: «Je ne pense pas qu’il y ait un homme sur la planète qui puisse gagner sept des 12 rounds contre Tyson Fury.

« Donc, en regardant cela, vous devez dire que la seule chance de gagner pour Dillian Whyte est par KO.

« Mais Tyson contre Wilder [in their second fight] était une machine de démolition, donc je pense que personne ne veut marcher dessus.

«C’est tellement difficile – j’essaie de vous expliquer comment il peut gagner ou pourquoi il gagnerait, mais en toute honnêteté, je ne peux pas vraiment vous dire grand-chose.

« Je ne vois pas vraiment comment il gagne. »

Dave Allen – Instagram

Allen et Fury se sont affrontés plusieurs fois dans le passé, et Allen a été battu par Whyte en 2016

Ailleurs dans la division des poids lourds, Anthony Joshua a activé sa clause contractuelle pour un match revanche avec Oleksandr Usyk.

Allen a déclaré : « Je pense que la chose la plus importante est la croyance, sa confiance en soi.

« Usyk a gagné de manière convaincante. Il l’a outboxé, il l’a battu, parfois il l’a battu dans une fusillade, il l’a même dépassé. Il a tout fait. C’était assez unilatéral pour être honnête…

«Je sais qu’ils sont tous les deux médaillés d’or olympiques, mais en termes de capacité de boxe, il y a des années-lumière entre eux.

«Ils ont tout mal abordé. Je l’ai vu marcher jusqu’au ring, demander des conseils sur le chemin vers le ring.

« Anthony, vous mesurez 6 pieds 6 pouces, 18 pierres, vous êtes le champion du monde des poids lourds – croyez en vous.

« Obtenez un plan de match, entraînez-vous et croyez en ce plan de match, respectez-le, montez sur le ring et imposez votre force physique et votre taille à Usyk.

« Mais je ne pense pas que nous verrons cela. Je pense qu’Usyk a réponse à tout.

Mark Robinson/Matchroom

AJ a été bien battu par Usyk en septembre

Concernant la façon dont il prédit que le match revanche se déroulera, Allen a déclaré: «Je m’attends à ce qu’Anthony Joshua en fasse un match complètement différent cette fois.

«Je pense qu’il va essayer de précipiter Usyk, il va essayer d’imposer sa force physique et sa taille.

«Mais ce n’est pas ainsi que l’on bat Oleksandr, Oleksandr est trop intelligent.

« Son pouvoir causait des problèmes à Anthony lors du premier combat et je pense que si Anthony doit marcher sur un, il sera éliminé de manière assez dévastatrice.

« Je pense que je sais comment battre Oleksandr Usyk, mais y a-t-il un homme vivant qui puisse faire le nécessaire pour le battre ? Je ne suis pas sûr.

«Je ne pense pas qu’Anthony Joshua ait les attributs pour faire ce qui est nécessaire.

« Je pense que cette fois Anthony prendra plus de risques, je pense qu’il arrivera avec un plan de match agressif.

« Je pense qu’il va essayer de prendre le contrôle du centre du ring, le repousser et utiliser son pouvoir.

« Mais je pense que cela peut le laisser ouvert pour la vitesse d’Usyk et sa capacité de boxe supérieure. »

Dave Allen – Instagram

Allen a temporairement pris sa retraite après avoir combattu Usyk en Ukraine

Si Fury et Usyk sortaient tous les deux victorieux comme le prédit le « Rhinocéros blanc », alors un combat incontesté entre eux pourrait être énorme.

Allen a conclu : « Je crois que le seul homme capable de battre Oleksandr Usyk est Tyson Fury.

« Et le seul homme capable de battre Tyson Fury est Oleksandr Usyk.

«Donc, pour moi, ce serait probablement le meilleur combat des poids lourds depuis Muhammad Ali contre Joe Frazier.

«Je pense que c’est si gros, je pense que le combat serait si gros.

« Oleksandr Usyk contre Tyson Fury pour toutes les ceintures serait l’un des plus gros combats de l’histoire de la boxe. »

