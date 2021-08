“Je ne voudrais infecter personne d’autre”, déclare Corey Taylor de Slipknot après avoir été testé positif pour COVID – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Corey Taylor, chanteur du groupe de metal américain, Slipknot a annoncé qu’il était infecté par le Covid-19 ; le musicien est déjà complètement vacciné contre le virus SARS-CoV-2. Taylor a diffusé la nouvelle sur les réseaux sociaux après avoir passé un test positif.

Vendredi dernier, via les comptes Facebook et Instagram d’Astronomicon, événement auquel il participerait, Corey a publié une vidéo dans laquelle il soulignait qu’il était très malade. “J’aimerais avoir de meilleures nouvelles”, a-t-il déclaré. “Je me suis réveillé aujourd’hui et j’ai été testé positif et je suis très, très malade”, ont-ils déclaré dans le clip qui a suscité des réactions et des messages de bons voeux de la part de ses followers.

Le chanteur de 47 ans a déclaré qu’il ne courait aucun risque puisqu’il a déjà son vaccin contre le virus. “Ça devrait aller, c’est la grippe. Je suis vacciné, donc je ne suis pas inquiet, mais je ne voudrais certainement pas infecter quelqu’un d’autre. »

Taylor a regretté de ne pas avoir pu assister à l’Astronomicon à l’hôtel Sheraton Ann Arbor dans le Michigan, qui a eu lieu ce week-end. « Je suis absolument dévasté. Je suis desolé. J’espère que vous vous amusez tous et je vous promets que j’essaierai de revenir dès que possible”, a déclaré l’interprète d’Eyeless.

Enfin, il a remercié et souhaité que tout le monde s’occupe de la nouvelle vague d’infections causées par la variante Delta du Covid-19. Le chanteur sera isolé et au repos pour éviter les complications et pouvoir reprendre une activité.