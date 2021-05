Je ne voulais pas perdre de temps avec Leclerc en laissant Lewis passer

Valtteri Bottas a expliqué pourquoi il n’avait pas laissé passer son coéquipier Lewis Hamilton lors du Grand Prix d’Espagne, faisant référence à sa bataille avec Charles Leclerc.

Avec Hamilton optant pour une stratégie à deux arrêts, il a reculé derrière Valtteri Bottas en troisième position au 43e tour afin de prendre l’avantage sur le leader Max Verstappen.

Hamilton s’est alors mis à pourchasser Bottas et Verstappen, le Finlandais recevant un message radio de son ingénieur de course lui faisant savoir que Hamilton était sur une stratégie différente.

Bien que Hamilton ait eu un avantage significatif en termes de pneus et de rythme à ce stade, Bottas n’a pas simplement laissé passer son coéquipier, mais est resté devant jusqu’à ce que le vainqueur final fasse une passe dans le virage 10.

Interrogé sur l’incident après la course, Bottas a déclaré qu’il ne voulait pas ruiner la stratégie de l’équipe, mais qu’il devait prioriser sa propre course.

“Oui, j’ai compris le message et évidemment nous étions sur des stratégies différentes à ce moment-là, donc à moins que quelque chose de fou ne se produise, je n’étais plus vraiment avec lui”, a-t-il déclaré. «Mais le truc, c’est qu’à ce moment-là, j’essayais de faire sortir Charles de ma fenêtre des stands pour que je puisse m’arrêter à nouveau et essayer d’être devant lui, donc j’étais vraiment conscient que je ne voulais pas perdre trop de temps, et je me concentrais vraiment sur ma course donc il s’agissait d’équilibrer les choses.

«Bien sûr, en tant que pilote de course, vous donnez la priorité à vous-même, à votre course, parce que c’est ce que nous faisons mais aussi nous travaillons en équipe, donc vous ne voulez pas gâcher la victoire de l’équipe si cela est possible; si ce n’est pas possible pour vous. J’ai donc essayé de faire de mon mieux pour nous en tant qu’équipe et pour moi-même. C’est toujours difficile de faire ce genre de choses et soit sachez… demandez à l’autre pilote s’il prédit ce qui va se passer et où aller, mais je pense qu’à la fin c’était plutôt OK.

Interrogé sur son point de vue, Hamilton a ajouté: «Je pense que nous sommes les meilleurs coéquipiers si honnêtement que je ne savais pas qu’il avait un message, donc dans mon esprit, j’étais comme ‘nous courons’ et c’est tout à fait bien pour moi, en particulier. au début de cette partie de la saison, donc dans mon esprit, j’étais “ donc je dois me rapprocher et espérer un dépassement ”, mais évidemment, lorsque nous sommes entrés dans le virage dix, nous étions sur des stratégies extrêmement différentes, donc j’allais Obtenez-le à un moment donné parce que j’avais de bien meilleurs pneus.

«Et nous allions au virage dix et je pensais qu’il y avait un écart là-bas et je n’étais pas tout à fait sûr, puis il y avait un écart et Valtteri était tout à fait juste, je ne perdrais pas trop de temps mais c’est comme ça que nous gagnons en tant que une équipe. Nous devons parfois le faire, parfois nous sommes dans cette position où vous … vous devez mettre l’équipe en premier et obtenir un deuxième et un troisième, c’est bien, mais obtenir un premier est évidemment le maximum de points et c’est la clé.