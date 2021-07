“Je ne voulais pas risquer la médaille d’équipe pour mes ratés” .

Simone Bilès est un vrai leader. La star olympique a parlé de son grand retrait mardi matin, affirmant qu’elle “ne voulait pas risquer une médaille par équipe” pour ses “échecs”.

Comme TheGrio l’a signalé précédemment, Biles s’est retiré des Jeux olympiques ce matin en raison d’un problème médical signalé. Pendant le saut, Biles se serait blottie avec son entraîneur avant de quitter entièrement la compétition avec un médecin d’équipe. Quelques minutes plus tard, la légende de la gymnastique est revenue et a serré ses coéquipières dans ses bras avant de se changer en sweats et sa veste, avec Jordanie Chilis intervenir pour les barres asymétriques et la poutre d’équilibre.

Maintenant, quelques heures après le moment choquant, Biles a expliqué ce qui avait conduit à sa décision de se retirer, confirmant qu’il s’agissait de sa santé mentale.

Simone Biles de Team United States réagit lors de la finale par équipes féminines le quatrième jour des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 au Ariake Gymnastics Center le 27 juillet 2021 à Tokyo, Japon. (Photo de Laurence Griffiths/.)



Lors de la conférence de presse officielle, Biles a parlé aux journalistes de sa santé mentale, inspirée par Naomi Osaka, et plus. Expliquant comment elle a choisi de protéger son «corps et son esprit», l’olympienne a expliqué: «Chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation de stress élevé, vous paniquez en quelque sorte… Je dois me concentrer sur ma santé mentale et ne pas mettre ma santé et mon bien-être en danger. . ”

Elle a partagé: “Je pensais qu’il serait préférable de rester en retrait… Je ne voulais pas risquer une médaille pour l’équipe parce qu’ils ont travaillé beaucoup trop dur pour mes erreurs.”

Simone Biles sur son abandon après le saut : « J’ai pensé qu’il valait mieux rester en retrait… Je ne voulais pas risquer une médaille pour l’équipe car ils ont travaillé trop dur pour mes ratés. pic.twitter.com/lI43LuFeX5 – Michele Steele (@MicheleSteele) 27 juillet 2021

Confirme en conférence de presse qu’il n’y a “AUCUNE blessure, heureusement”. “Je vais généralement persévérer et faire avancer les choses…” pic.twitter.com/mK57Bd2h2p – Coy Wire (@CoyWire) 27 juillet 2021

Confirmant qu’il n’y avait « aucune blessure », elle a déclaré aux journalistes : « Cela a été vraiment stressant ces Jeux olympiques… ça a été une longue semaine, un long processus olympique, une longue année. Je pense que nous sommes un peu trop stressés – nous devrions être ici en train de nous amuser et ce n’est tout simplement pas le cas.

Elle a ensuite expliqué à quel point le mardi matin était particulièrement stressant, expliquant: «Nous avons fait de l’exercice ce matin. Tout s’est bien passé, et puis, juste cette pause de 5,5 heures ou quelque chose que j’étais comme si je tremblais, je pouvais à peine faire une sieste. Je n’ai jamais été comme ça avant de terminer avant.

Biles confirme qu’elle ne fait pas face à une blessure. « Ça a été vraiment stressant ces Jeux olympiques… ça a été une longue semaine, un long processus olympique, une longue année. Je pense que nous sommes un peu trop stressés – nous devrions être ici en train de nous amuser et ce n’est tout simplement pas le cas. – Michele Steele (@MicheleSteele) 27 juillet 2021

Sunisa Lee, Simone Biles, l’entraîneur Cecile Landi et Jordan Chiles de l’équipe des États-Unis réagissent lors de la finale par équipe féminine le quatrième jour des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 au centre de gymnastique Ariake le 27 juillet 2021 à Tokyo, Japon. (Photo de Laurence Griffiths/.)

Pourtant, elle a continué à exprimer la confiance qu’elle avait dans le reste de l’équipe en continuant sans elle, en disant: «Je savais qu’ils allaient très bien… re médaillés d’argent olympiques.

Donner la priorité à la santé mentale dans le sport semble être un thème commun cette année, alors que la star du tennis Osaka s’est retirée de Roland-Garros pour protéger sa paix également. Biles a cité Osaka comme “une inspiration” liée à sa décision de ce matin, relayant que même si elle et toute l’équipe sont des athlètes, ce sont aussi des “personnes”, ajoutant, “la vie ne se limite pas à la gymnastique”.

Biles elle-même a tweeté mardi après-midi après son retrait, postant simplement un cœur blanc à ses fans et followers.

Biles a également partagé sa joie de remporter l’argent pour Team USA sur Instagram et a rendu hommage à ses coéquipiers.

«Je suis tellement fier de ces filles ici. Vous êtes incroyablement courageuses et talentueuses les filles ! Je serai à jamais inspiré par votre détermination à ne pas abandonner et à lutter contre l’adversité ! Ils ont intensifié quand je ne pouvais pas. merci d’être là pour moi et d’avoir mon dos! Je vous aime pour toujours”, a-t-elle légendé.

