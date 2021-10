Prix ​​Bitcoin (BTC)

« Je ne vous dirai pas de vendre du bitcoin », déclare le CIO de Guggenheim après avoir capitulé pendant la baisse de juin

AnTy20 octobre 2021

Il semble que le directeur des investissements de Guggenheim, Scott Minerd, n’ait pas rempli ses offres de moins de 30 000 $ car il a révélé cette semaine qu’il n’était plus investi dans Bitcoin. Dans une interview avec CNBC, il a déclaré :

« La seule chose que j’ai apprise en tant que trader obligataire il y a des années, quand vous ne comprenez pas ce qui se passe, sortez du marché… Alors la discipline me dit maintenant que je ne comprends pas tout à fait cela. »

Le CIO est apparu pour la première fois sous les feux de la rampe lorsqu’en décembre 2020, il a déclaré que Bitcoin pourrait atteindre 400 000 $ seulement pour augmenter cet objectif à 600 000 $ deux mois plus tard. Au cours de cette période, BTC est passé de 20 000 $ à 60 000 $.

Mais en juin, lorsque Bitcoin a perdu plus de 50% de sa valeur de mai ATH à un peu moins de 29 000 $, Miners a appelé à une baisse à 15 000 $. Maintenant que Bitcoin est de retour à la hausse, sur le point d’atteindre son ATH alors qu’il se négocie autour de 64 000 $, Minerd est complètement sorti.

« Nous y étions depuis longtemps, nous avons vendu, il est revenu là où je pensais que c’était et vraiment après l’avoir regardé, vous savez, nous allons probablement baisser. » « Eh bien, nous ne l’avons pas fait, donc nous ne sommes pas dedans. »

La dernière euphorie sur le marché de la cryptographie est à l’origine de l’ETF ProShares Bitcoin Strategy qui fait ses débuts sur NYSE pour marquer le lancement du premier ETF Bitcoin aux États-Unis. L’ETF basé sur des contrats à terme facilitera la tâche des investisseurs institutionnels qui souhaitent s’exposer à la crypto-monnaie, a déclaré Minerd.

Outre les actifs cryptographiques, les actions de crypto-mineurs augmentent également, avec Marathon Digital Holdings Inc., Bitfarms Ltd. et Hut 8 Mining Corp., en hausse d’au moins 180% jusqu’à présent cette année. Le gestionnaire d’actifs cryptographiques de Michael Novogratz, Galaxy Digital Holdings Ltd. a également doublé de valeur cette année.

Selon Minerd, les mouvements à la hausse des actions « se déversent » sur d’autres classes d’actifs, y compris les crypto-monnaies.

« Vous voyez Bitcoin et ce qu’il a fait au cours des dernières semaines. Je ne peux pas vous dire que c’est une valeur, mais je ne vous dirai pas que vous devriez la vendre à découvert car vous savez qu’elle sera probablement plus élevée dans les mois à venir.

Il a également déclaré qu’il voyait toujours le potentiel pour le prix du Bitcoin d’atteindre son premier objectif de 400 000 $ en fonction de sa valeur et de sa rareté par rapport à l’or.

Dans une interview avec Bloomberg, Minerd a également déclaré que la majorité des cryptos sont sans valeur et voués à l’échec. Il ne restera finalement qu’une poignée de grands gagnants, a-t-il ajouté.

« Soixante-dix pour cent des pièces sont des ordures et disparaîtront. » « La question est, tout comme la bulle Internet, laquelle des entreprises survivra. Amazon sera-t-il le grand gagnant ou Pets.com sera-t-il le grand gagnant ? »

Bitcoin/USD BTCUSD

65 979,1718$3 378,135.12%

Volume 39,41 b Variation 3 378,13 $ Ouvert 65 979,17 $ 18,85 m en circulation Capitalisation boursière 1,24 t

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.