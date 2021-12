« Je n’en trouverais jamais un autre »: Billy Fury chante Goffin & King

En août 1961, Billy FuryLa reprise de « Halfway To Paradise » du chanteur américain Tony Orlando est devenue son plus gros single à ce jour au Royaume-Uni, passant deux semaines au n°3. Fury est monté encore plus haut avec le suivi mélodramatique « Jealousy », puis s’est tourné vers un autre single d’Orlando. Cette fois, Billy pourrait aussi faire appel aux talents de songwriter de Carole King et Gerry Goffin.

« I’d Never Find Another You » est devenu le dernier single de Fury de l’année, sorti par Decca le 5 décembre. Bien qu’il n’ait pas été un succès américain pour Orlando, qui l’a inclus sur son album Bless You and 11 Other Great Hits, le traitement distinctif et romantique de l’Anglais du numéro était parfait pour son public toujours croissant. La chanson a également été enregistrée à l’époque par Paul Anka, mais sa version a également manqué, ne dépassant pas le n ° 106 dans la liste « Bubbling Under » de Billboard.

Le grand bal pop

La place de Fury au sommet des stars britanniques avait été confirmée en septembre, lorsqu’il participait au Great Pop Prom avec Cliff Richard and the Shadows, Adam Faith, Helen Shapiro et le John Barry Seven, dans le cadre prestigieux du Royal London’s Royal. Albert Hall. Avec un album dans le Top 5, également appelé Halfway To Paradise, obtenu en octobre, le nouveau single était prêt pour une bonne course.

Il est entré dans le classement britannique juste avant Noël au n ° 41 et a progressé au cours des semaines suivantes pour atterrir au n ° 5 à la mi-janvier. La chanson a passé pas moins de neuf semaines dans le Top 10 et au moment où elle a quitté le classement, Fury était déjà dans l’ascension avec ce qui s’est avéré être une nouvelle version beaucoup plus modeste, « Letter Full Of Tears ».

