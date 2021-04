01/04/2021 à 20:40 CEST

Daniel Guillen

Le gardien du PSG, Keylor Navas, a révélé sa manière particulière de gérer les sanctions pour PSG TV: « Ce n’est pas moi qui tire le penalty, mais j’essaye de me concentrer. Je n’essaye pas d’intimider l’adversaire; c’est un moment tendu pour tout le monde ».

Le Costaricien a pu arrêter un penalty tiré sur Leo Messi lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Sa performance a été décisive pour certifier le passage parisien au tour suivant: «Si j’ai l’occasion de l’arrêter, je fais de mon mieux pour en profiter. Dieu merci, je l’ai déjà fait plusieurs fois. Il vous suffit de vous préparer, de comprendre la situation et de tout donner..

L’ex du Real Madrid a économisé jusqu’à 18 pénalités tout au long de sa carrière des 39 qui lui ont été lancés, ce qui est un 46% efficace à partir de onze mètres. Depuis son arrivée à Paris, le gardien de but a stoppé quatre tirs, deux d’entre eux le mois dernier: contre Barcelone en Europe et contre Lille en Coupe de France.

Confiance absolue de Mauricio Pochettino

Les médias français ont spéculé sur le départ possible de Keylor Navas à la fin de la saison, mais la vérité est que la confiance de Mauricio Pochettino est totale. Le Costaricien, qui a un contrat jusqu’en 2023, a été le leader du PSG en but: 22 jours en Ligue et chaque minute en Ligue des champions. Au-delà de la blessure occasionnelle, l’ancien Real Madrid termine un excellent parcours. Il a concédé 23 buts en 32 matchs et a laissé sa feuille blanche jusqu’à 16 fois.