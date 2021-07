“Je n’étais nulle part pour être mère” 10z viral

Comme si The Republic of Sarah de CW n’était pas assez mélodramatique, les derniers épisodes de la nouvelle émission ont impliqué une liaison lesbienne qu’Alexis Whitmore (Nicola Correia-Damude) a avec AJ Johnson (Nia Holloway), malgré son mariage avec la ville ancien maire, William Whitmore (Noam Jenkins). Dans l’épisode « A main levée » du 19 juillet, cette affaire a provoqué un avortement.

L’histoire de la grossesse a trouvé sa place dans l’épisode au tout début. Dans l’une des premières scènes, l’amie d’AJ remarque à quel point elle est distraite, car elle a trouvé un test de grossesse positif qu’elle suppose appartenir à Alexis. Non seulement AJ est distraite par chaque bébé qu’elle voit, mais elle gère l’actualité de la grossesse avec un air d’auto-qualification. Elle suppose qu’Alexis avait prévu de tomber enceinte et réfléchit : « Peut-être qu’elle essaie de manger son gâteau et de l’avoir aussi. Elle me cache ça, elle peut profiter de nos petites soirées encore un mois ou deux avant d’échanger ses talons contre des chaises hautes.

AJ explose vraiment plus tard dans l’épisode lorsqu’elle confronte Alexis à propos de la recherche du test de grossesse. AJ est « énervé » Alexis n’est jamais venu lui en parler et dit : « Écoute, je comprends que tu es mariée. Cela faisait partie de l’accord lorsque nous avons commencé. Mais un bébé est différent. Et puis vous remplissez ma tête de BS sur le fait que vous êtes fou de moi. Pendant ce temps, vous commencez une reprise de 18 ans avec votre mari. Derrière mon dos.” Avant qu’Alexis ne puisse répondre, son mari William apparaît et AJ le félicite pour le bébé. Mais il devient rapidement clair que William ne savait pas.

La prochaine fois que les femmes sont seules ensemble, nous apprenons pourquoi. Alexis révèle qu’elle a avorté à cause de sa confusion sur l’état de sa vie amoureuse, affirmant qu’elle “n’était nulle part pour être mère”.

AJ : Merci d’être venu. Sarah est sortie, alors j’ai pensé qu’on pourrait parler.

Alexis : Je pense que vous en avez dit plus qu’assez aujourd’hui. Pourquoi diable pensez-vous avoir le droit de parler à mon mari ?!

AJ : J’ai foiré, d’accord ? Je sais que j’ai foiré.

Alexis : Tu veux savoir pourquoi je ne t’ai pas parlé du bébé ? Hein? Parce qu’il n’y a pas de bébé.

AJ : Vous l’avez perdu ?

Alexis : J’ai subi un avortement. J’ai raté mes règles et j’ai fait un test et je n’avais aucune idée de la destination de mon mariage et je n’avais aucune idée de ce que vous et moi faisions et j’étais, je-je n’étais pas en place pour être mère. Alors j’ai dit à William que j’allais aller voir un vieil ami d’université et je suis allé en ville et… Et je voulais te le dire. Droit.

AJ : Je suis désolé. Je ne savais pas.

Alexis : Oui, bien sûr que tu ne le savais pas. Vous ne le saviez pas parce que vous ne me l’avez pas demandé. Au lieu de me demander, tu es partie à moitié armé avec tes propres délires et ensuite tu as craché ces délires sur mon mari.

AJ : J’étais en colère.

Alexis : Non. Reste loin de moi.

AJ : Et j’étais confus et j’étais blessé.

Alexis : Ouais, eh bien, tu sais, moi aussi, AJ, moi aussi. Et je suis aussi mariée à un homme bon et compatissant qui ne mérite rien de tout ça. Alors… je vais aller à New York avec cet homme et je vais voir s’il reste quelque chose de notre mariage que nous pouvons sauver.

AJ : Que lui as-tu dit à propos de la grossesse ?

Alexis : Ça ne te regarde pas.

AJ : Est-ce qu’il sait pour nous ?

Alexis : Non. Il y a un monde où cela s’est terminé si différemment. Ce que je ressentais pour toi… Au revoir, AJ.