Je n’étais pas au bon niveau, mais je serai à Portimao

Le double champion du monde de Formule 1, Fernando Alonso, a admis qu’il n’était «pas au bon niveau» lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola.

Le pilote alpin a réclamé un seul point après qu’une pénalité d’après-course ait été infligée à Kimi Raikkonen, mais a terminé derrière son coéquipier Esteban Ocon à la 11e place et s’est qualifié 15e, juste en Q2.

Lorsqu’on lui a demandé si ses difficultés étaient le résultat du fait qu’Alonso se familiarisait toujours avec l’A521, il a répondu: «Cela ressemble à ça, mais cela ne peut pas être une excuse pour le dire. Il est évident qu’à chaque tour que nous faisons en tant que pilotes, nous nous sentons plus à l’aise.

«Mais cela ne peut pas être une excuse pour dire que je n’ai pas bien performé. Je dois être plus préparé et plus prêt la prochaine fois. Peu importe que vous ayez peu de temps ou pas de temps dans la voiture, j’essaierai d’être meilleur la prochaine fois.

«J’ai changé d’équipe plusieurs fois. J’ai même changé plusieurs fois de catégories et de séries différentes dans le sport automobile. Il y a toujours une période d’adaptation.

«Il n’y a jamais eu d’excuse et ce ne sera plus une excuse maintenant. Je devrais être meilleur. Je n’étais pas au bon niveau ce week-end, mais je serai à Portimao.

La course n’étant que sa deuxième depuis son retour en F1 après une interruption de deux ans, les conditions ont rendu les choses encore plus difficiles pour Alonso.

«Du premier tour à la fin, nous avons changé les conditions et les niveaux d’adhérence tant de fois pendant la course, nous avons eu un drapeau rouge, nous avons eu un départ arrêté, un départ lancé», a-t-il ajouté.

«Je veux dire, il y avait beaucoup de choses à pratiquer et à traverser qui prennent normalement quatre ou cinq courses, et nous avons tout compressé en une seule course avec beaucoup d’activité.

«Je suis satisfait des apprentissages, je suis heureux de sentir enfin la voiture dans des conditions humides, donc beaucoup de leçons à prendre, à analyser et, en me sentant sage, du premier au 63e tour, je me suis senti 300% mieux en la façon dont je suis confiant avec la voiture.