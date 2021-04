“Je n’étais pas prêt à entraîner Chelsea”

26/04/2021 à 19:48 CEST

Daniel Guillen

Milieu de terrain de Chelsea, Jorginho, a sévèrement critiqué l’ancien entraîneur de l’équipe, Frank Lampard, dans une interview avec ESPN Brésil: “Lampard a sauté quelques étapes nécessaires pour apprendre avant de prendre les rênes d’un grand club. Il n’était pas prêt pour un travail de ce niveau pour être honnête”.

L’Italo-Brésilien, qui Il n’avait pas toute la proéminence qu’il attendait avec les Anglais sur le banc, a reconnu que le projet était trop grand pour lui en raison de son manque d’expérience en tant que coach: “A Chelsea, il était une légende à cause de son temps de jeu, mais je pense qu’il est venu trop tôt, sans avoir d’expérience en tant qu’entraîneur”.

Frank Lampard a repris les rênes de l’équipe londonienne après un bref passage à Derby County à l’été 2019 et au début de 2021, il a été licencié en raison de mauvais résultats. L’investissement réalisé par Abramovic pendant le marché ne s’est pas traduit par des gains et a décidé de remplacer l’Anglais par Thomas Tuchel, également licencié du PSG.

Légende de Chelsea et de la Premier League

Frank Lampard est une institution à Londres. L’ancien milieu de terrain anglais a joué un total de 611 matchs de Premier League avec le maillot bleu et est le troisième joueur le plus capé, après Ryan Giggs (632) et Gareth Barry (653). Il est également le deuxième joueur avec le plus d’apparitions pour Chelsea avec 648 apparitions, juste derrière John Terry (712).

Avec Gerrard, emblème de Liverpool, il a joué dans l’un des duels les plus mémorables du football britannique au début du siècle. Tout au long de sa carrière, il a marqué 267 buts entre toutes ses étapes: West Ham, Swansea City, Chelsea, New York et Manchester City.. J’ai aussi été international avec l’Angleterre jusqu’à 106 fois.