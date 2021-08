Je n’étais qu’un bébé quand Quake est sorti – me voici en train de jouer la réédition moderne

Quake est un classique du genre FPS, du moins me dit-on. Je vais être honnête avec vous et dire que ce n’est pas un jeu que je connais, en partie parce que je n’avais qu’un bébé lorsque ce jeu est sorti en 1996.

Je suis un grand fan de FPS, cependant, ces jours-ci, je passe beaucoup d’heures sur Apex Legends, et j’ai récemment vraiment apprécié mon temps à jouer à la version bêta de Splitgate. Tom m’a dit de monter sur Quale et de l’essayer comme quelqu’un qui n’est pas aveuglé par la nostalgie. C’est donc ce que j’ai fait.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

La vidéo ci-dessus me montre en train de jouer et de réagir à la toute nouvelle version de Quake qui a été abandonnée lors de la QuakeCon plus tôt dans la semaine. Qu’est-ce que j’en fais ? Eh bien, regardez la vidéo pour le savoir.

Avez-vous jeté un œil à la version légèrement remaniée de Quake ? Il est maintenant disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch et PC, il y a donc beaucoup d’options. De plus, c’est sur Game Pass pour Xbox et PC, ce qui est bien.

Bien qu’ils ne soient aucunement améliorés, Quake 2 et Quake 3 Arena sont également sur Game Pass pour PC, qui valent également le détour si vous ne les avez pas encore testés. La série s’est progressivement tournée vers le multijoueur, Quake 3 étant entièrement construit autour du jeu compétitif.

S’il vous plaît laissez-nous savoir ce que vous pensez du Quake relooké en publiant dans la section commentaires ci-dessous. Pensez-vous que les tireurs rétro modernes l’ont maintenant dépassé ou est-ce toujours le roi?