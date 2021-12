« Je n’imaginais pas que Pau développerait cette carrière »

Jason Williams était cool. C’était la meilleure conclusion que l’on puisse tirer de l’un des joueurs qui a occupé le plus de temps forts ces derniers temps. Gai et amusant, ainsi que controversé, Williams a traversé les Kings, est descendu en enfer à Memphis et a remporté le ring dans le Heat. Ambigu, ambivalent, questionné et applaudi, il avait un lien formidable avec la foule de Sacramento, inversement proportionnel à celui qu’il avait avec son entraîneur, Rick Adelman. Et il a cessé d’être aussi créatif dans les Grizzlies, où il a donné la passe décisive qui s’est terminée avec le premier panier de la carrière NBA de Pau Gasol. Une carrière aussi marquée par sa violation de la politique anti-drogue et, bien sûr, L’anneau de 2006, lorsque Pat Riley a fait triompher l’une des plus grandes conglomérats d’ego de l’histoire de la NBA.

L’un de ses moments forts, et aussi l’un des moments forts de sa carrière, a eu lieu au All-Star Rookie Challenge 2000 à Oakland, lorsqu’il a fait cette action pour que le ballon soit reçu par Raef LaFrentz, qui n’a pas réussi à marquer. . Après le match, il avait 20 minutes de retard pour la conférence de presse d’après-match, et a répondu à contrecœur aux questions des journalistes. Il est même allé jusqu’à dire, interrogé par un journaliste sur l’incroyable passe de coude qu’il avait donnée, que « j’avais donné cette passe pour que personne ne me demande de le refaire ». Ce personnage passif a provoqué la colère d’Adelman, qui a incité son transfert à devenir csur la sobriété et la justesse de Mike Bibby, avec qui les Kings ont effleuré, sans succès, le ring.

Désormais, Jason Williams s’est rendu au NBA Fan Club pour répondre aux questions des fans et a passé en revue sa carrière dans la meilleure ligue du monde, évoquant Pau Gasol, sa passe par le coude ou encore l’évolution du basket. « Nou étais-je au courant que j’étais le premier joueur à donner la première passe décisive à Pau Gasol jusqu’à ce que je le voie sur les réseaux sociaux il y a un mois. Je ne pouvais pas imaginer la carrière qu’il a développée dans la ligue et bien sûr j’espère qu’il pourra bientôt être au Basketball Hall of Fame. . » Ce fut un honneur et un plaisir de jouer avec les frères Gasol, ce sont tous les deux de grands joueurs. Pau Gasol est l’un des meilleurs joueurs avec qui j’ai joué, sûrement l’un des 5 meilleurs. Jouer avec les deux a rendu mon travail de base beaucoup plus facile, deux joueurs avec tant de talent jouant et comprenant le basket de la bonne manière et voulant écouter et apprendre ».

« Si vous demandez à mes parents, ils diront sûrement que j’ai fait quelque chose de plus fou. Mais cette passe est sûrement la plus folle que j’aie jamais faite dans un jeu. » En outre, La base légendaire a également laissé quelques indices sur le joueur qui se rapproche le plus de son style de jeu., « Je pense qu’il n’y a personne et je ne le dis pas pour ressembler à quelqu’un d’important. Je crois que le basket a changé, les gardiens doivent marquer plus dans leur équipe pour réussir, c’est pourquoi ils ne regardent pas tellement la passe. Les meneurs d’aujourd’hui veulent tirer et ils veulent marquer. Si je devais choisir un joueur aujourd’hui… Je dirais que LaMelo Ball a la créativité et l’imagination, je vois quelque chose de moi en lui. Mais, il est sans aucun doute un meilleur buteur que moi, il finira par être un meilleur joueur que moi et c’est vraiment l’un des joueurs que j’aime le regarder jouer », a poursuivi l’ancien meneur de jeu.

Williams a également parlé des différences entre le basket d’aujourd’hui et celui d’hier. « J’aime comment ça se joue aujourd’hui, j’aime qu’il y ait des scores. Le basket-ball est totalement différent de quand j’y jouais. Plus vous marquez de triples, plus vous marquez de points et c’est le moyen le plus rapide de marquer des points sur le terrain. À mon époque, nous avions des joueurs qui postaient comme Shaq ou Webber, et ils ralentissaient. Aujourd’hui, vous devez marquer beaucoup pour que votre équipe gagne mais pour moi, ce serait difficile de jouer maintenant parce que je ne cherchais pas à marquer comme le font les meneurs maintenant. Je suis content de jouer quand je l’ai fait parce que mon travail était plus facile qu’il ne le serait maintenant.

Concernant l’actualité de la compétition nord-américaine, le meneur de jeu a également fait l’éloge du nombre croissant de joueurs européens dans la ligue, « Vlade Divac ou Peja Stojakovic ont ouvert la voie pour que les jeunes européens puissent jouer en NBA et leur faire savoir qu’il est possible de venir jouer. De plus en plus de basket européen se rapproche de celui des États-Unis, bien que le physique et le talent continuent d’être supérieurs », a-t-il condamné.