Je n’oublierai jamais la réponse de John McAfee lorsque j’ai demandé une interview – .

“Viens habillé en femme.”

C’était l’instruction étrange et très semblable à celle de John McAfee que l’entrepreneur controversé m’a donnée il y a quelques années, après avoir demandé un entretien en contactant l’un de ses comptes officiels et vérifiés en ligne. C’était en 2015, une fois qu’il avait refait surface aux États-Unis après avoir fui une enquête pour meurtre au Belize. Tout d’un coup, il semblait que le pionnier du logiciel antivirus impétueux – qui avait fait les gros titres à l’époque – faisait profil bas dans une petite ville, pour une raison inexpliquée, à seulement quelques heures de route de moi dans Tennessee. Je ne pouvais pas m’en empêcher. Je voulais lui demander : genre d’un endroit aléatoire que vous avez choisi ici. Ce qui donne?

J’ai été surpris lorsque mon portable a sonné cette nuit-là – surpris qu’il m’ait appelé, même si j’avais laissé mon numéro et qu’il avait dit qu’il appellerait. Je ne sais pas, j’ai supposé que se cacher de l’escouade ténébreuse qu’il prétendait être après lui, tout en essayant d’éviter que les autorités qu’il déplorait toujours le harcelaient, le garderait, vous savez, bien trop occupé pour parler à moi. Mais il n’a pas seulement dit que je pouvais l’interviewer. Il m’a même proposé de venir le faire en personne, dans la maison de la petite ville où il faisait profil bas.

Sa seule condition était que je vienne habillé en femme.

Ouais, il a eu un coup de pied de celui-là.

C’était une blague, bien sûr. Mais cela semblait illustratif, à sa manière, de la figure brillante mais parfois très étrange qui allait lancer une offre chimérique pour la présidence en tant que libertaire, et qui s’est également impliqué ces dernières années dans la crypto-monnaie et divers intérêts commerciaux avant – oui, il a de nouveau disparu, cette fois en fuite des autorités américaines.

Quoi qu’il en soit, John et moi avons parlé un peu cette première nuit. Voici ce que j’ai fini par écrire sur lui. Je me suis souvenu de cet échange initial, notre première de quelques conversations, lorsque la nouvelle a commencé à circuler mercredi après-midi que McAfee, 75 ans, avait été retrouvé mort dans sa cellule de prison de Barcelone — sa mort ayant été confirmée par des reportages espagnols (en au moins deux publications là-bas, El Mundo ainsi qu’El Pais) et également via un porte-parole du ministère de la Justice catalan, qui a confirmé le décès à .. L’avocat de McAfee a déclaré à . qu’il s’était pendu en prison, le jour même où un tribunal espagnol avait autorisé son extradition vers les États-Unis pour faire face à des accusations d’évasion fiscale ici.

D’autres journalistes écriront de manière plus complète, plus autoritaire sur sa vie. Je ne prétends pas à des idées uniques, à part qu’il pourrait être l’expert le plus persuasif, le plus articulé lorsqu’il parle de certains sujets. Comme la confidentialité des données. Dans l’une de nos conversations, il a qualifié l’Apple Watch de “cauchemar” en matière de confidentialité.

“Les applications de jeu sont les pires”, m’a-t-il dit un jour. « Ils sont développés par quelques personnes, la plupart du temps nous ne savons même pas qui ils sont, et ils se retrouvent avec 100 millions d’utilisateurs. Et pratiquement toutes les applications gratuites demandent des autorisations excessives. Pourquoi? Parce que rien dans la vie n’est gratuit. S’ils vous le donnent gratuitement, ils collectent vos informations. La grande minorité n’utilise que ce dont elle a besoin. Si vous n’avez pas besoin d’une application, ne la téléchargez pas.

Mes impressions sur John, comme je l’ai mentionné plus haut, étaient qu’il aimait aussi plutôt être provocateur. En d’autres termes, qu’il aime ou non choquer les gens, il était néanmoins très doué pour cela. Sa vidéo « Uninstall » qu’il a tournée il y a quelques années en est un bon exemple. Il s’agissait d’une vidéo assez dingue qu’il a téléchargée sur YouTube, dans laquelle il a plaisanté sur la difficulté de désinstaller le logiciel antivirus McAfee, tandis que de belles femmes, certaines légèrement vêtues, tournaient autour de lui.

Le moment où John a mis un Smith & Wesson chargé à sa tête devant un journaliste de Wired me vient également à l’esprit.

Quand j’écrivais mon article sur lui, je lui ai demandé à un moment donné une photo, pensant que j’obtiendrais quelque chose d’assez standard. Un headshot, peut-être, ou quelque chose de professionnel – je ne sais pas, certainement pas quelque chose comme ce qu’il a fini par envoyer. C’était une photo un peu granuleuse de lui torse nu, alors qu’il semblait tenir ce qui ressemblait à un agneau qui se tenait sur une table dans une cuisine. Et il semblait y avoir une sorte de lunette posée sur l’agneau.

Je n’ai pas envoyé la photo à mon éditeur.

Il y a, bien sûr, une autre facette de John, la même que celle de n’importe qui. Plusieurs côtés, en fait. Il a autrefois vécu la belle vie dans la Silicon Valley, faisant don d’une partie de sa richesse et même étant écrit dans les études de cas de la Stanford Graduate School of Business. Il a lancé McAfee Associates dans les années 1980, en créant le logiciel pour lutter contre les premiers virus informatiques. « On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve », a-t-il songé à voix haute lors de ma première conversation avec lui. Je doute qu’il pensait, en disant cela, au chemin extraordinaire de ces premiers jours jusqu’à l’endroit où il se trouvait à l’époque, vivant dans un État dont la Chambre des représentants venait de voter pour faire de la Bible le livre officiel de l’État.

« Les méchants sont toujours après moi », m’a-t-il prévenu, en référence à la situation au Belize. Il y avait été accusé de meurtre et avait déployé des efforts extraordinaires pour s’échapper. Il y a un documentaire qui raconte cette histoire – Gringo : La vie dangereuse de John McAfee.

Le lanceur d’alerte de la NSA, Edward Snowden, a partagé mercredi la nouvelle de la mort de McAfee sur son propre compte Twitter, spéculant sur le fait que Julian Assange « pourrait être le prochain » –

L’Europe ne devrait pas extrader les personnes accusées de crimes non violents vers un système judiciaire si injuste – et un système carcéral si cruel – que les accusés nés dans le pays préféreraient mourir plutôt que d’y être soumis. Julian Assange pourrait être le prochain. Jusqu’à ce que le système soit réformé, un moratoire devrait subsister. https://t.co/tUociySmVy – Edward Snowden (@Snowden) 23 juin 2021

Quoi que vous vouliez dire à propos de McAfee, je ne pense pas qu’il y aura plus jamais quelqu’un de comparable, même de loin. La même année où je l’ai rencontré, quelques mois auparavant, il avait montré au présentateur du réseau Fox Business Stuart Varney – qui regardait, impuissant – à quel point il pouvait pirater le téléphone de Varney sans effort. En direct, à l’antenne. Il a également donné des discours de haut niveau à la même époque, comme celui de Las Vegas lors de la conférence annuelle de la National Association of Broadcasters, mettant en garde les participants contre le compromis que les gens font avec les smartphones en matière de confidentialité.

L’année suivante, je l’ai rappelé un soir particulier dont je me souviens parfaitement, car c’était le même soir que l’un des trois débats présidentiels entre Donald Trump et Hillary Clinton. En fait, c’était pendant qu’un de ces débats avait lieu, pendant que nous parlions. J’ai demandé s’il était en train de regarder, et j’ai en quelque sorte harrumpé. « Pourquoi voudrais-je regarder une telle chose ? » il m’a demandé.

À l’exception d’un retweet, ce qui suit semble être le tweet final écrit à partir du compte Twitter officiel de McAfee, dont la biographie le décrit comme un « iconoclaste » et « un amoureux des femmes, de l’aventure et du mystère » –

Dans une démocratie, le pouvoir se donne pas se prend. Mais c’est toujours le pouvoir. L’amour, la compassion, l’attention n’en ont pas besoin. Mais il est le carburant de la cupidité, de l’hostilité, de la jalousie… Tout pouvoir corrompt. Faites attention aux pouvoirs que vous permettez à une démocratie d’exercer. – John McAfee (@officialmcafee) 18 juin 2021

Cependant, conformément à la nature complotiste qui a dominé une grande partie de son personnage en ligne et hors ligne ces dernières années, le dernier message sur le compte Instagram officiel de McAfee (qui ne semble plus accessible, au moment de la rédaction de cet article), était une image de une seule lettre de l’alphabet. Il a été publié mercredi en fin d’après-midi après que la nouvelle de sa mort ait déjà circulé, et les théoriciens du complot se sont immédiatement amusés.

Cette dernière publication sur Instagram consistait uniquement en la lettre « Q ».

