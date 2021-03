"Je nous attendais à 3-0" – Une interview avec LA Guerrillas ‘Silly

Nous avons parlé à Silly avant l’événement Guerrillas Home Series

Juste avant le début de l’étape 2, ESTNN a eu l’occasion de s’entretenir avec les guérilleros de Los Angeles, Justin «Silly» Fargo-Palmer. Nous avons discuté de leur liste, de leur succès SnD et du pool de cartes pour cette année. L’interview vidéo complète se trouve ci-dessous.

La liste des guérilleros cette année se compose de vous-même et d’Assault, tous deux venus du Minnesota Rokkr, Apathy de Seattle Surge et Vivid qui était déjà ici au GAL. Que pensez-vous de la liste et comment est-elle apparue au départ?

«Je suis né et j’ai grandi sur la côte ouest des États-Unis. J’ai donc eu l’œil sur les guérilleros dès que j’ai su que nous n’allions pas être sur le Rokkr. Je pensais que Vivid était un grand joueur, c’est un grand joueur prometteur, certainement un joueur qui pourrait devenir une superstar sérieuse. Et évidemment, l’histoire est là avec l’apathie. Il était à peu près notre meilleure option pour choisir un quatrième et j’aime la dynamique de notre équipe jusqu’à présent.

Réflexions sur le passé et le présent

Vous-même, Assault et Apathy ont remporté les Championnats du monde 2018 ensemble. Qu’est-ce que ça fait de faire à nouveau équipe avec deux anciens coéquipiers?

« Il se sent bien. Un gros truc pour moi, c’est d’avoir des joueurs qui travaillent dur. Ensuite, vous n’avez pas vraiment à vous soucier qu’ils ne jouent pas ou n’essayent pas et des choses comme ça, qui sont des choses que j’ai définitivement traitées ces dernières années dans mes équipes 5v5. De toute évidence, garder quatre joueurs sur la même page est également beaucoup plus facile que de garder cinq joueurs sur la même page. Donc je suis juste content, tu sais, j’ai des hommes adultes dans mon équipe qui veulent travailler dur.

Votre victoire au Championnat du Monde est survenue lors du dernier COD 4v4, WW2. Que pensez-vous du retour au 4v4 ​​et en quoi diffère-t-il du 5v5?

«4v4 et 5v5 sont comme la nuit et le jour pour moi, j’ai l’impression que chaque partie 5v5 se joue complètement différente. C’est beaucoup moins structuré, il s’agit simplement de courir, de tirer et de tuer. Honnêtement, cela ressemble à un jeu complètement différent en 5v5. Je suis content que ce soit de retour en 4v4 à coup sûr. Cela correspond définitivement à mon style de jeu et aux styles de jeu de mes coéquipiers, donc enfin, c’est de retour.

Regard sur la domination de LA

Vos fondamentaux ont été excellents cette année. Est-ce dû à l’expérience sur cette liste ou avez-vous tous travaillé plus que jamais pour vous améliorer cette année?

«Nous avons certainement beaucoup broyé. Adam [Assault] et je suis vraiment très doué pour jouer fondamentalement correct. Nous aimons avoir un plan de match sur la façon dont nous voulons jouer sur chaque carte. Nous avons des routines de la façon dont nous voulons jouer chaque situation. Donc, évidemment, cela vient avec le temps. Je pense que nos fondamentaux se sont clairement manifestés dans notre SnD, ce qui, étant un mode de jeu vraiment faible pour nous l’année dernière. J’ai l’impression que si notre SnD est bon, la réapparition finira par arriver. Nous sommes donc exactement là où nous voulons être.

Vous êtes 3-0 sur Raid SnD avec vous-même le deuxième K / D le plus élevé sur cette carte et le mode à 1,82. Pourquoi votre Raid SnD est-il si bon?

«Je joue au Raid depuis Black Ops 2, donc j’ai eu beaucoup de temps pour m’entraîner. Mais en réalité, c’est juste une bonne carte. J’ai l’impression que si nous avons de bonnes cartes, les modes de jeu jouent mieux. C’est un peu nul de dire que Raid est probablement la meilleure carte de ce jeu, compte tenu de son âge. Mais c’est à peu près ce que je voulais dire, c’est juste une bonne carte qui a beaucoup de sens.

Votre victoire 3-0 sur LA Thieves a choqué beaucoup de fans. Comment avez-vous réussi une victoire aussi dominante sur vos rivaux locaux?

«Tout d’abord, je pense que nous avions une assez bonne carte pour cela, si je devais choisir parmi ces trois cartes pour qu’elles gagnent, j’aurais dit que c’était la première partie. Et une fois que nous avons gagné ce premier match, je m’attendais un peu à ce que nous allions 3-0. J’ai l’impression qu’ils n’ont pas fait une tonne de recherches sur nous à l’avance. Peut-être nous a-t-il pris un peu à la légère et cela a vraiment porté ses fruits lorsque nous faisions nos veto.

La victoire du SnD est survenue lors d’un retour 5-2 sur Raid. Qu’est-ce qui vous passait par la tête avant, pendant et après le retour?

«Honnêtement, nous n’aurions pas dû être 5-2 en premier lieu. Nous nous étions étranglés quelques manches auparavant, nous avions perdu quelques manches vraiment très serrées. Alors quand il était 2-5 j’étais comme, mec, c’est Raid, nous pouvons nous adapter et nous pouvons revenir sur cette carte à coup sûr. Et puis tour à tour, nous avons commencé à nous adapter. Ils ont couru les mêmes strats plusieurs fois, donc dès que nous avons vu la présence sur un site, nous avons simplement tourné pour cela. Et puis nous avons fini par nous accrocher à ce tour de 5-5 lors d’une reprise de 4 contre 4. »

Vous avez joué des équipes telles que OpTic Chicago et Atlanta FaZe très proches cette année. Pensez-vous qu’avec quelques améliorations, vous pourriez être un défi pour les six premiers?

«Absolument, je suis déjà dans le top six pour ce qui est de la façon dont les équipes sont en ce moment, évidemment je suis un peu partial, mais oui, nous allons certainement être sur une trajectoire ascendante toute l’année. Nous n’allons certainement pas ralentir. Aucun de nous n’est un joueur qui va se relâcher ou ne pas essayer de s’améliorer de jour en jour. Donc, quand vous pouvez regarder un point dur, contre FaZe ou quelque chose du genre et voir cinq énormes erreurs que nous avons faites et que nous perdons de 30, 40 points, je pense que ce sont certainement des choses qui peuvent être retouchées. Si nous pouvons commencer à fermer ces réapparitions, je pense que nous allons être une équipe difficile à battre.

Avis sur les cartes

Vous avez mentionné les cartes plus tôt, aimeriez-vous voir Express et Apocalypse introduits et aimez-vous l’idée de changer le jeu de cartes au cours de la saison?

«Je suis toujours ouvert à l’ajout de nouvelles cartes. J’ai joué à Apocalypse hier pour la première fois contre une équipe réelle. L’overhead semble assez bon sur la carte, mais j’ai l’impression que le jeu n’est pas très fluide. Cela me rappelle une carte World at War avec beaucoup de roches partout et beaucoup de bâtiments aléatoires et d’autres choses. Pas un grand fan de ça. Si nous devions ajouter Express, je pense que c’est bon pour la recherche, mais pas grand-chose d’autre. Je serais certainement ouvert à cela, cependant.

Que pensez-vous du passage à Crossroads P4?

Silly: «Je pense que tout le monde avait la même idée de Crossroads, pourquoi cette colline est-elle au milieu de la carte, en bas de la falaise? Nous ne l’avons pas perdu depuis que nous avons joué sur le nouveau patch. Je pense que cela pourrait en fait jouer un peu mieux de manière surprenante, non pas que Crossroads soit une excellente carte hardpoint par tous les moyens. Mais j’ai l’impression que la carte entière de Crossroads auparavant, nous nous inquiétions de ne pas retenir ces apparitions pour toute la carte. Maintenant, cela le rend un peu plus fluide, vous pouvez faire pivoter et vous pouvez retourner et bourrer sans avoir à vous en soucier trop. Donc en fait un peu comme ça.

Rivalités personnelles

Enfin, qui pensez-vous être vos plus grands rivaux cette saison?

«Sur le plan personnel, Rokkr va évidemment être mon rival. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour les battre à chaque fois que je les joue, simplement parce que je ne suis plus dans l’équipe. J’adore Rokkr, mais, vous savez, je dois juste les éliminer.

FaZe est un rival évident, Alec [Arcitys], un de mes anciens coéquipiers, il fait partie de cette équipe et il a définitivement eu le dessus sur moi ces dernières fois. Nous n’avons pas encore joué à Dallas non plus. C’est un autre sur ma liste que je veux vraiment jouer. J’attends ça avec impatience. «

