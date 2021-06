“Je n’y penserais pas à deux fois” – Jose Mourinho explique pourquoi Ben Chilwell devrait faire hocher la tête de l’Angleterre sur Luke Shaw et soutenir “Luis Figo” Jack Grealish devant Marcus Rashford

in

Jose Mourinho n’hésiterait pas à choisir Ben Chilwell plutôt que Luke Shaw pour l’Angleterre.

L’ancien manager de Manchester United négligerait également son coéquipier Marcus Rashford pour le match d’ouverture de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre la Croatie dimanche.

Mourinho a fait ses débuts en compétition talkSPORT vendredi alors qu’il rejoignait Alan Brazil et Ray Parlour dans le studio Breakfast, et a offert son avis d’expert sur l’équipe des Trois Lions alors qu’ils se préparent à commencer leur campagne Euros.

Le légendaire manager hésitait à nommer l’équipe qu’il choisirait, admettant que ce n’était pas à lui de commenter ou d’outrepasser le travail de Gareth Southgate.

Cependant, après quelques encouragements du Brésil et de Parlour, Mourinho a rapidement énuméré les 11 qu’il choisirait pour lancer leur campagne de championnat d’Europe.

Mais, comme on pouvait s’y attendre, il n’y avait pas de place pour Shaw.

GETTY

Mourinho avait une relation difficile avec Shaw à Man United

Mourinho était assez franc dans son opinion sur le défenseur pendant son mandat de manager de Man United, ayant distingué Shaw pour des critiques publiques à plusieurs reprises à Old Trafford.

Cependant, il a semblé un joueur renaître sous Ole Gunnar Solskjaer et a remporté un certain nombre de récompenses en club après une superbe campagne pour les Red Devils qui ont terminé deuxième de la Premier League.

Et tandis que le Special One a félicité Shaw pour sa campagne impressionnante, il a insisté sur le fait qu’il n’aurait aucune hésitation à choisir l’arrière latéral de Chelsea et vainqueur de la Ligue des champions Chilwell devant lui.

“À l’arrière gauche, j’irais avec Chilwell”, a déclaré Mourinho en exclusivité à talkSPORT. « Je n’y penserais pas à deux fois. J’irais avec Chilwell.

“Je sais qu’il joue normalement avec Chelsea dans un cinq, mais il est intelligent, il couvre très bien l’espace et les diagonales à l’intérieur, il est dangereux en attaque, il est bon dans les airs et bon sur coups de pied arrêtés, il peut bien défendre le possible longue accumulation de la Croatie sur la première phase.

.

Chilwell obtient le feu vert de Mourinho après avoir joué un rôle clé dans la victoire de Chelsea en Ligue des champions cette saison

Lorsqu’on lui a demandé s’il jouerait Shaw, il a répondu : « Non.

« Je pense qu’il a fait une bonne saison. Clairement une évolution en termes d’émotion et de professionnalisme. Mais Chilwell a quelque chose de plus, notamment avec le ballon. La façon dont il pense, il est très calme sous la pression.

“J’aime Chilwell.”

Mourinho a également admis qu’il ne choisirait pas non plus Rashford dans son onze d’Angleterre de premier choix.

Au lieu de cela, il pense que Jack Grealish est «intouchable» sur l’aile gauche et a même comparé le capitaine d’Aston Villa à l’un des plus grands joueurs qu’il ait jamais entraînés – le grand portugais Luis Figo.

«Je pense que Grealish est intouchable, et la meilleure position pour lui vient de la gauche, ce qui crée une situation où, pour moi, Rashford ne peut jouer que là-bas.

.

Mourinho ne classe pas Rashford comme partant pour l’Angleterre

«Je pense que quand il joue à droite, il est complètement perdu. La dynamique avec Rashford à droite, c’est totalement cassé, il ne la trouve pas. Il est très bon à gauche pour attaquer l’espace et je verrais Harry (Kane) tomber et lui attaquer l’espace derrière.

«Mais Grealish, pour moi, est formidable et ce qu’il crée et sa personnalité –« donnez-moi le ballon »–il me rappelle un peu Luis Figo.

« Je n’aime pas faire de comparaisons, surtout avec un vainqueur du Ballon d’Or, mais Grealish me rappelle mon Figo.

“Figo, je l’ai eu à différentes périodes de ma carrière mais je l’ai eu lors de sa dernière saison en tant que joueur à l’Inter Milan et même lors de sa dernière saison, il s’est dit ‘donnez-moi le ballon et je résoudrai les problèmes pour vous’ .

“La façon dont Grealish récupère le ballon et attaque les gens, commet des fautes, obtient des pénalités, il est très puissant, je l’aime beaucoup.”

.

Mourinho est un grand fan de Grealish et l’a même comparé au vainqueur du Ballon d’Or Figo !

Un joueur de Man United que Mourinho choisirait, cependant, est le gardien Dean Henderson.

“Je suis un fan d’Henderson”, a-t-il déclaré, alors qu’il le soutenait pour recommencer Jordan Pickford.

«Quand j’étais à United, il était un enfant et je raconte cette histoire parce qu’elle montre sa nature.

« Il est venu à mon bureau pour demander un prêt, il est allé à Shrewsbury, mais ce gamin m’a alors dit : ‘Quand je reviendrai, je veux être le numéro un’. Nous nous sommes regardés parce que nous avions (David) De Gea et ce gamin n’a jamais joué un seul match, mais il a eu un développement incroyable.

« Les prêts ont tous été très fructueux. La façon dont United les a organisés, je pense que United a été formidable pour lui et il l’a fait pour lui-même.

“Il a cette arrogance en lui, cette confiance et cette conviction dont je pense qu’un gardien de but anglais a besoin.”

