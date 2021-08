Je parie que vous n’avez jamais entendu parler de cette industrie technologique en plein essor

L’une des meilleures choses à propos d’être un investisseur en hypercroissance est que j’étudie constamment le monde de demain. Ce faisant, je découvre toujours de nouvelles tendances d’investissement passionnantes et pleines de potentiel.

Et la semaine dernière, j’ai découvert une industrie technologique en plein essor dont je suis prêt à parier que vous n’avez jamais entendu parler auparavant.

Pourtant, l’aspect caché de cette industrie est exactement la raison pour laquelle elle est si excitante aujourd’hui. En ce moment, vous avez la possibilité d’investir dans cette industrie en plein essor avant tout le monde.

Voici l’histoire :

Le monde entier devient “intelligent” ces jours.

Smartphones. Montres connectées. Téléviseurs intelligents. Voitures intelligentes. Lumières intelligentes. Réfrigérateurs intelligents. Thermostats intelligents. Haut-parleurs intelligents. Sonnettes intelligentes. Aspirateurs intelligents. Ils ont même des toilettes intelligentes de nos jours.

Tout – et je veux dire tout – est intelligent.

Alors pourquoi pas fenêtres intelligentes?

Je parle de fenêtres entièrement vitrées, compatibles WiFi, connectées et contrôlées par votre smartphone, qui peuvent effectuer les opérations suivantes :

Surveillez et contrôlez les ondes de chaleur et de lumière pour optimiser la teinte des vitres et la température ambiante. Affichez des écrans numériques qui transforment les fenêtres en téléviseurs et en planches à dessin numériques. Transmettez des signaux 5G pour que la réception cellulaire intérieure soit aussi bonne que la réception cellulaire extérieure, et plus encore.

C’est la fenêtre du futur.

Maintenant, certains d’entre vous pourraient dire qu’une telle fenêtre est inutile – mais considérez ces statistiques :

Nous passons 90 % de notre temps à l’intérieur. Des sondages ont révélé que la « lumière naturelle » et les « vues sur l’extérieur » sont les deux commodités les plus importantes pour les employés dans un lieu de travail. Il a été démontré qu’un meilleur éclairage à travers les fenêtres augmente l’engagement sur le lieu de travail de 3 à 5 fois et entraîne 63 % de maux de tête en moins, 56 % de somnolence en moins et 51 % de fatigue oculaire en moins. Dans les environnements résidentiels, il a été démontré qu’un meilleur éclairage des fenêtres augmente les temps de sommeil moyens de 37 minutes par nuit et les scores de fonction cognitive de 42 %.

Donc… pour répondre aux préoccupations susmentionnées… une fenêtre intelligente pourrait en fait faire beaucoup. Il peut en résulter une personne plus intelligente, en meilleure santé, plus heureuse et plus engagée. Multipliez cela par des milliers d’employés dans une entreprise, et vous parlez d’énormes progrès en termes de productivité.

Et c’est pourquoi nous pensons qu’un jour la majorité des 20 milliards de pieds carrés de vitrage de construction dans le monde seront convertis en fenêtres dites intelligentes, créant ce que beaucoup considèrent comme un marché de 1,2 billion de dollars pour la technologie des fenêtres intelligentes.

À l’épicentre de ce marché se trouve une toute petite entreprise.

Personne ne parle de ce fabricant de fenêtres intelligent aujourd’hui. Pourtant, un jour, ce pourrait être un géant du matériel technologique.

Vous voulez connaître le nom, le symbole boursier et les principaux détails commerciaux de cette entreprise technologique passionnante et sous le radar ?

Vous pouvez le trouver – et d’autres nouvelles tendances d’investissement passionnantes que je découvre – dans mon service de conseil en recherche, Le rapport quotidien des actions 10X.

Pour ceux qui ne connaissent pas The Daily 10X, permettez-moi de dire qu’il n’y a rien de tel au monde. C’est une plateforme de recherche ultra-exclusive où mon équipe et moi dévoilons aux abonnés une idée d’investissement explosive, chaque jour d’ouverture de la bourse, avec le potentiel de monter en flèche 10X en valeur.

Ouais. Vous avez bien entendu. Un tout neuf 10X potentiel de sélection d’actions chaque jour.

Cela vous semble audacieux ? C’est – mais c’est aussi exceptionnellement rentable pour mes lecteurs.

Nous avons lancé le service il y a tout juste un an. Cette année-là, nous avons marqué près de 100 gagnants à trois chiffres et ont identifié 6 actions différentes qui ont grimpé de 10X ou plus en valeur.

Des actions comme un fabricant de véhicules électriques NIO (NIO), que nous avons mis en évidence pour les abonnements Daily 10X le 27 mai à seulement 4,01 $ – avant qu’il ne monte en flèche 1,570%.

Et Branchez l’alimentation (PRISE DE COURANT), que nous avons mis en évidence le 21 mai à seulement 4,20 $ – avant qu’il ne monte en flèche 1,700%.

Et EspritMédecine (MNMD) que nous avons mis en évidence le 22 juin à seulement 0,38 $ – avant qu’il ne monte en flèche 1,420%.

Tous ces choix. En un seul service. En moins d’un an. Nous pensons qu’il n’y a rien de tel…

Serait-ce notre prochain gagnant 10X ? C’est peut-être juste…

Cliquez ici pour accéder au Daily 10X Stock Report, où nous avons mis en évidence ce petit stock technologique la semaine dernière.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.