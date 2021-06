“Je parle à Cristiano de choses que vous ne pouvez même pas imaginer”

06/02/2021

L’attaquant de la Juventus se concentre avec l’équipe espagnole pour préparer le prochain Championnat d’Europe. Dans une interview pour Marca, l’ancien attaquant de l’Atlético de Madrid, entre autres, Il a raconté des anecdotes sur sa relation avec Cristiano Ronaldo, a analysé la situation de l’équipe nationale, son avenir possible au club italien et a surpris avec quelques mots sur le nouvel entraîneur madrilène.

De la star portugaise, avec qui il partageait également un vestiaire au Real Madrid alors qu’il venait de sortir de la filiale, il a expliqué que leur relation a toujours été bonne, mais que maintenant, ils ont beaucoup plus d’affinités : « Ma relation avec lui a toujours été bon. C’est vrai que quand on était à Madrid la différence d’âge était un peu plus marquée. J’étais plus un gamin et dans différentes choses de la vie, une conversation ne convenait pas “.

Comme il le raconte, à ce stade de leur carrière, ils peuvent avoir n’importe quel sujet de conversation, et il ajoute que Cristiano est une personne très cultivée : “Maintenant, je lui parle de tout. Des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. C’est un oncle très cultivé, qui raconte de nombreuses anecdotes. Lors du dernier dîner d’équipe, nous parlions d’alimentation et de nutrition et il nous a demandé quel était le bilan d’une personne sans manger. Personne ne le savait et nous avons été surpris car il sait tout. Il aime lire et apprendre.”

Morata a également rappelé un joli détail que les Portugais avaient quand ils étaient encore à Madrid : “Je me souviens dans une pré-saison, il m’a donné un iPhone et il m’a très bien traité”

Depuis son passage dans l’équipe blanche, il a également souligné que : “Je comprends qu’à ce moment-là je voulais jouer avec un autre partenaire pour exiger le maximum“.

“C’est l’été que je suis plus calme”

La Juventus reste sans entraîneur après que le club a annoncé que Pirlo ne dirigerait pas l’équipe la saison prochaine. Malgré cela, Morata est calme et concentré sur une bonne Coupe d’Europe. De son avenir, il a affirmé ne rien savoir et que c’est son représentant qui se charge de l’informer de ces questions.

“Je n’ai pas de nouvelles et demain il m’appelle et me dit : ‘ici tu dois jouer’. Nous avons une maison à Madrid et nous nous en sortons très bien là-bas. Depuis 6-7 ans, c’est l’été que je suis le plus calme. Quand ils décideront, je serai plus calme”, ​​a-t-il expliqué.

“J’espère que c’est ma Coupe d’Europe”

Concentré et désireux de jouer un grand rôle, le “7” espagnol dans le tournoi a déclaré que, bien que ce n’ait pas été une bonne année pour la Juventus, l’équipe n’a rien à voir avec cela et est ravi que l’entraîneur lui fasse confiance.

Il a pensé à cette nomination toute l’année, où il veut être important : « J’espère. J’ai travaillé toute l’année avec mon équipe et j’avais hâte d’être ici. Nous pensons tous que nous avons de nombreuses options.

Le banc madrilène : “Ça m’importe peu”

Interrogé sur l’annonce d’Ancelotti en tant que nouvel entraîneur de son ancienne équipe, soulignant ses vertus, il a également souligné que : “La vérité est que je m’en soucie peu. C’est un excellent gestionnaire de groupe et c’est l’une des choses les plus importantes à avoir“.

Il a tenu à remercier Zidane de l’avoir soigné, avec qui il prétend avoir une excellente relation : “Je le respecte beaucoup. Avec moi, il s’est comporté à merveille et chaque fois que je le rencontre, je commence à discuter avec lui. Et personnellement je lui souhaite le meilleur personnellement.”

Au milieu de ces dernières déclarations, il a encore une fois souligné que : «La vérité est que je me fiche de ce qui se passe au Real Madrid“.