14/04/2021 à 18:22 CEST

Daniel Guillen

Milieu de terrain de Liverpool, Thiago Alcantara, a félicité Pep Guardiola et Jürgen Klopp, deux des entraîneurs qui le marquent le plus au niveau du football, pour ESPN Brésil: “Je parlerai toujours de choses positives à leur sujet. Ce qui différencie ces deux entraîneurs, c’est leur méthodologie de jeu et la façon dont ils la transmettent aux joueurs”.

Le Brésilien, qui a fait ses débuts avec Barcelone aux mains du Catalan et coïncidé pendant trois saisons en Allemagne, a souligné la grande capacité à gérer une garde-robe qui possède à la fois: “Les joueurs, en plus de les écouter et de les respecter, font ce que l’entraîneur veut. C’était la partie la plus importante de la scène que j’ai vécue avec Guardiola et que je vis avec Klopp”.

Faisant déjà référence à son stade actuel à Anfield, l’ancien joueur du Bayern et de Barcelone a souligné là l’idiosyncrasie qui définit si bien le projet allemand à Liverpool: “La plus grande qualité de cette équipe, dont j’ai parlé avec eux avant d’arriver, c’est la résilience que Liverpool avait année après année avant de remporter les titres.” “Cette résilience évoluait, remportant de plus en plus de titres, cette année, la même chose”, il a condamné.

Prendre du poids sur la planche Klopp

Le Brésilien ne vit pas une adaptation facile ou rapide au Premier ministre. Après avoir annoncé son incorporation au projet Klopp, l’ancien joueur du Barça a été testé positif pour Covid-19 et a souffert une blessure au genou qui l’a empêché du terrain pendant plus de deux mois. Jusqu’à présent, et en dépit d’être dans et hors de onze, Thiago Alcántara cumule 22 matchs officiels toutes compétitions confondues, dont 17 en Premier League, où l’équipe ne termine pas la carburation et a montré des lacunes défensives évidentes.