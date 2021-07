« Je pars avec le sourire parce que j’ai tout donné ; ça a été une très bonne semaine”

Jon Rahm Il a ainsi valorisé sa dernière journée en zone mixte avec une troisième place partagée : « Bon, qu’est-ce que je vais dire ? ça a été un grand tournoi. Le golf a été très bien joué. Je pense que la partie principale de mon jeu qui aurait pu être un peu meilleure est le putting. Non pas que je demande à faire chaque putt, mais j’ai vraiment eu du mal à en faire quelques-uns qui m’ont manqué de quelques millimètres. Je n’en ai eu qu’un long, celui du 15e trou, même l’aigle du 14e faisait deux mètres. Ce n’est pas que je veuille tous les mettre, mais celui qui vous donne un petit encouragement aide ».

Il a fait une pause et a conclu avec « c’est difficile quand vous jouez à quel point j’ai bien joué les onze premiers trous du tee au green et vous ne voyez rien entrer. Ce sont des choses qui font mal parce que si proches et juste tombées ou sorties à la fin. Mais c’était une très bonne performance. J’ai vraiment bien joué toute la semaine. Dommage que je termine juste en dessous. Ouais… Je vais encore sourire parce que j’ai tout donné. J’ai fini très fort et je me suis donné la meilleure chance possible.”

Rahm quitte Sandwich en récupérant le n°1 mondial, il devait finir dans le top quinze et devant Dustin Johnson, quelque chose qu’il a réalisé puisque l’Américain a terminé à une huitième place partagée, avec un total de 273 coups.

Barrika’s était n°1 pour la première fois le 19 juillet 2020, après avoir remporté le tournoi commémoratif. La dernière fois qu’il a atteint le sommet du classement, c’était le 20 juin 2021, lorsqu’il a remporté l’US Open, son premier “grand”. Ce lundi, il réapparaîtra dans les classements mondiaux à nouveau en tête.

« Je me demande beaucoup. Nous allons nous améliorer. Ce qui me motive à être numéro un mondial, c’est que je sais que je peux m’améliorer. C’est ce qui me fait sourire. En théorie, je suis toujours le meilleur joueur du monde et je pourrais encore progresser. L’année n’est pas terminée. Il y a de quoi jouer. Voyons si nous pouvons ajouter au tableau des médailles espagnoles dans quelques semaines. Nous avons le Fedex, le Ryder. Il nous en reste beaucoup », a déclaré Rahm, qui s’apprête à participer aux JO de Tokyo dans quelques jours.