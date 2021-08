Binance

“Je passe presque tout mon temps” sur la conformité réglementaire, déclare le PDG de Binance

La principale bourse de crypto-monnaie est actuellement en pleine vague d’embauche pour augmenter la taille de ses équipes de conformité et juridiques tout en remédiant au problème de ne pas avoir de siège social, ce qui était une évolution vers une «structure organisationnelle décentralisée».

La priorité numéro un de Binance en ce moment est d’embaucher des personnes ayant une expérience en matière de conformité et de réglementation, a déclaré le directeur général Changpeng “CZ” Zhao.

“Je passe presque tout mon temps” à la mise en conformité, a déclaré Zhao dans une interview à Bloomberg TV. “Je ne suis pas vraiment impliqué dans les opérations quotidiennes de la bourse.”

Cependant, il espère que les régulateurs feront les choses correctement, sinon tout de suite.

“Lorsque de nouvelles réglementations cryptographiques entrent en vigueur, beaucoup d’entre elles sont restrictives et c’est prévu, mais avec le temps, nous pensons que les réglementations s’adapteront à la demande du marché et, espérons-le, s’amélioreront.”

Selon lui, les États-Unis sont “très matures” sur la partie de la réglementation de la cryptographie et sont, en fait, “en tête maintenant”.

Zhao est également « assez confiant » que le président du commissaire de la SEC, Gary Gensler, « fera ce qu’il faut » lorsqu’il s’agira de réglementer l’espace crypto et sur la perspective d’un ETF Bitcoin.

“Gary est l’une des personnes les plus informées de l’espace réglementaire sur la cryptographie.”.

En plus d’augmenter la taille de ses équipes de conformité et juridiques, Binance s’efforce également de remédier au problème de l’absence de siège social, ce qui était une évolution vers une “structure organisationnelle décentralisée”.

Pendant ce temps, commentant la reprise des prix de la cryptographie, CZ a déclaré qu’ils voyaient “plus de gens achètent”.

Frénésie d’embauche

Le principal échange de crypto-monnaie est à la recherche d’embauches et cherche également à rencontrer régulièrement des responsables américains.

La bourse est actuellement en pourparlers avec un ancien cadre supérieur de la bourse de Singapour, Richard Teng, qui a quitté ses fonctions de directeur du marché mondial d’Abou Dhabi en mars après six ans, pour devenir le directeur général de son entreprise locale dans le centre financier asiatique, a rapporté Bloomberg citant des personnes proches du dossier. L’échange aurait également approché d’autres cadres au sujet du poste.

Teng a passé 13 ans à l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) et était auparavant directeur de la réglementation de Singapore Exchange Ltd.

Son unité de Singapour, Binance Asia Services Pte, fonctionne actuellement dans un délai de grâce tandis que le MAS examine sa demande de licence pour fournir des services de jetons de paiement numérique. Le régulateur a accordé deux de ces « approbations de principe » ce mois-ci.

Un autre est le dernier employé Greg Monahan, l’ancien enquêteur criminel du gouvernement américain à l’IRS et dirigera le rapport mondial sur le blanchiment d’argent de Binance.

L’échange fait face à une enquête de l’Internal Revenue Service (IRS) et du ministère de la Justice sur des activités illicites potentielles. Monahan a déclaré dans un communiqué,

“Mes efforts se concentreront sur l’expansion des programmes internationaux d’enquête et de lutte contre le blanchiment d’argent de Binance, ainsi que sur le renforcement des relations de l’organisation avec les organismes de réglementation et d’application de la loi dans le monde entier.”

La société a déclaré que Karen Leong, qui occupait auparavant le principal rôle de blanchiment d’argent à la bourse depuis 2018, deviendra directrice de la conformité. CZ dans la déclaration a dit,

« Nous développons constamment nos capacités pour faire de Binance et de l’ensemble du secteur un lieu sûr pour tous les participants. »

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.